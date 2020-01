BEAUTIFUL/ Anticipazioni 17 gennaio: Steffy pazza di Phoebe! Liam…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 GENNAIO

L’appuntamento di oggi con Beautiful ci porterà a Malibù dove Steffy aspetta la piccola Phoebe. Il dottor Reese ha chiesto una cifra davvero molto alta per portare a termine l’adozione, ma Taylor si darà da fare per recuperare il denaro richiesto. Colui che ha ideato questo inganno con la complicità di Flo potrà così avere i soldi necessari per mettere al sicuro la sua vita e quella della figlia Zoe. Gli strozzini stanno infatti diventando sempre più impazienti e l’opportunità avuta con il parto di Hope nella clinica in un giorno in cui, a causa della violenta bufera, non vi era nessun altro è stata un’occasione che il ginecologo non ha potuto farsi sfuggire. Lo scambio di culle architettato quel giorno in clinica sta quindi facendo sì che Steffy, inconsapevolmente, stia proprio per adottare la figlia di Hope e Liam, così che la piccola Kelly avrà per sorellina proprio la sua vera sorellastra. Il medico dal canto suo prova un po’ di rimorso per il dolore immenso che ha inflitto a Hope, ma il pensiero che la donna, ancora giovane, possa avere ancora molti altri figli gli da un po’ di sollievo. In fondo gli aguzzini non gli hanno dato davvero scelta. Ma andrà davvero tutto come progettato o qualcosa permetterà alla verità di venire finalmente a galla? Per saperlo dovremo attendere una nuova puntata di Beutiful, in onda come sempre su Canale 5.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri di Beautiful vedremo ancora Hope alle prese con il suo immenso dolore. Se da una parte vi è Steffy che appare ora sempre più convinta ad adottare la piccola Phoebe e Florence addirittura entusiasta all’idea che proprio la giovane possa diventare la madre di sua figlia, dall’altra ci sono Hope e Liam che stanno vivendo con immenso dolore la perdita della loro piccola Beth. In particolare Hope sembra davvero non riuscire a superare il grave lutto che l’ha colpita, sentendosi forse anche in colpa per quello svenimento che l’ha colpita durante il parto sull’isola di Catalina. Quel rinchiudersi nel suo dolore della giovane sta mettendo a rischio anche il suo rapporto con Liam. Tuttavia questa non è la sola coppia ad affrontare un momento di grande crisi in Beautiful. Anche Katie e Thorne sembrano non essere molto in sintonia negli ultimi tempi. Dopo la separazione di Katie da Bill e le battaglie giudiziarie della donna per ottenere l’affidamento esclusivo del figlio Will, i due si erano sposati. Il fratello di Ridge non aveva mai fatto mancare il suo appoggio alla donna in questo drammatico periodo. Dopo che Bill sembrava davvero cambiato dopo l’incidente e si stava riavvicinando a Will per recuperare il rapporto con il figlio anche Thorne, sebbene con qualche perplessità sull’effettivo cambiamento del magnate, era apparso contento. Improvvisamente invece arriva una reazione di Thorne nei confronti della Logan che lascia tutti perplessi. L’inganno messo in atto a suo tempo da Ridge per permettere alla Logan di vincere la causa aleggia ora tra i due come una spada di Damocle e quel rapporto che appariva così perfetto sta dando segni di cedimento.

