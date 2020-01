Beautiful/ Anticipazioni puntata del 16 gennaio: gli Steam di nuovo insieme!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 GENNAIO

Dalle anticipazioni di Beautiful per oggi, giovedì 16 gennaio, arriva la notizia di un altro sconvolgimento familiare. Dopo aver assistito a quello che sembra aver coinvolto Liam e Hope, che con la perdita della loro bambina sembrano sempre più lontani uno dall’altra, a finire nella burrasca toccherà a Thorne e Katie. Il fratello di Ridge, se in un primo momento si era mostrato felice del fatto che il piccolo Will e Bill stessero a poco a poco ritrovando un’intesa, adesso fredda invece la moglie con una frase a proposito della paura di avere un rapporto stabile e sicuro. Thorne non ha mai creduto al reale cambiamento di Bill, proprio come il fratello, tuttavia sembrava disposto a dargli una possibilità per fargli recuperare quel rapporto con il figlio. Ha vissuto al fianco di Katie tutte le vicissitudini che avevano accompagnato la sua separazione da Bill, tra cui il lungo percorso legale per avere l’affidamento esclusivo del bambino. Cosa avrà voluto dire con quella frase? La risposta arriverà presto, con una nuova avvincente puntata di Beautiful in onda come sempre su Canale 5.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Come avevamo già avuto modo di sapere dalle anticipazioni degli spoiler, la puntata di ieri, mercoledì 15 gennaio, di Beautiful ci ha permesso di assistere all’incontro tra Steffy, Taylor e Florence. La giovane Forrester si reca infatti con la madre a conoscere Flo e la piccola Phoebe. Il dottor Reese rimane un po’ in disparte e lascia che si Florence a procedere con il piano che entrambi hanno messo a punto. Neppure la Fulton però non conosce tutti i retroscena, ma il fatto che ami il bel ginecologo è per lei sufficiente ad aiutarlo in questa vicenda, con la speranza che appena conclusasi possano partire insieme alla volta di Los Angeles e vivere la loro storia d’amore. Se Steffy aveva avuto molti dubbi sull’adozione e sul fatto che quello fosse il momento meno indicato, visto il dolore immenso che coinvolgeva Liam e Hope per la perdita della loro piccola Beth, quelle incertezze crollano davanti alla bimba che si ritrova davanti. Non appena i suoi occhi si posano su Phoebe infatti, Steffy sente che quella è davvero la bambina perfetta per poter realizzare quel sogno di dare alla sua piccola Kelly una sorellina. La somiglianza con la sua bambina è veramente impressionante. Pervasa da un grande senso di gioia invita Flo nella sua casa di Malibu. Steffy vuole rassicurare la donna che sua figlia avrà tutto ciò che di meglio si possa desiderare, e per dimostrarglielo non esita a invitarla nella casa dove la piccola crescerà. Il dottor Reese davanti alla gioia di Steffy sembra essere assalito da immensi sensi di colpa per quel dolore che invece lui stesso ha causato a Liam e Hope, con quello scambio di culle architettato per poter racimolare i soldi necessari a salvare la vita a lui e a sua figlia Zoe. Gli aguzzini non gli hanno dato altra scelta. D’altronde Hope è ancora molto giovane e certamente potrà avere altri bambini. Non appena tornata a casa Steffy telefona a Liam, per informarlo di questa grande novità. L’uomo appare sorpreso dalla notizia, anche se non esita a dichiararle che anche per lui la felicità di Kelly viene prima di tutto. Con l’approvazione di Liam la giovane Forrester è davvero al settimo cielo e sente che ormai la decisione è presa: Phoebe diventerà la sorellina di Kelly. Ma davvero tutto filerà liscio e a nessuno verranno dei sospetti sulla vera identità della bambina? Per saperlo non ci rimane che attendere domani, quando Beautiful tornerà, come sempre nell’appuntamento pomeridiano sull’ammiraglia delle reti Mediaset.

© RIPRODUZIONE RISERVATA