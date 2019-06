Beautiful/ Anticipazioni 17 giugno: Ridge a un bivio, Thorne cerca di fermare Bill

ANTICIPAZIO BEAUTIFUL: QUALI SONO LE INTENZIONI DI RIDGE?

Dopo un weekend di pausa, oggi 17 giugno su Canale 5 torna l’appuntamento con Beautiful. Sono giorni di grande tensione in casa Forrester ma anche di decisioni importanti. Ridge convoca una riunione per discutere delle collezioni da presentare alle prossime sfilate. C’è da decidere soprattutto della questione investimenti. La Couture è la linea principale ma ora hanno due importanti produzioni a cui pensare, HFTF e Intimate. Il Forrester vuole infatti capire su quale delle due è meglio investire e quale, invece, va ridimensionata o, addirittura, eliminata al fine di ridurre i costi dell’azienda. Una mossa che fa nascere però qualche perplessità: Ridge è intenzionato davvero a salvaguardare l’azienda dagli eccessivi costi o vuole soltanto fare spazio per sua figlia?

BEAUTIFUL: BILL SPENCER VA FERMATO

Hope è infatti convinta che la scelta di Ridge ricadrà sulla figlia, ma Liam è pronto a rassicurarla e starle vicino. Invece, nella prossima puntata di Beautiful, Katie e Quinn cercano di comprendere la posizione alquanto complicata del Forrester. Intanto, Thorne Forrester incontra Carter per parlare di Bill. Lo Spencer va assolutamente fermato prima che commetta qualche sciocchezza. Al centro ancora la custodia di Will, figlio avuto con Katie. Quest’ultima è decisa a chiederne la custodia esclusiva ma Bill appare pronto a tutto pur di impedirlo e stravolgere la situazione a suo favore. Un momento particolarmente teso, quindi, e su più fronti. La nuova puntata di Beautiful, in onda oggi su Canale 5, ci riserverà molte sorprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA