BEAUTIFUL/ Anticipazioni 14 giugno: duro scontro tra Bill e Thorne

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 14 GIUGNO:

Venerdì 14 giugno, alle 13.40 su canale 5, va in onda l’ultimo appuntamento settimanale con Beautiful. Dopo il matrimonio di Hope e Liam nel corso del quale non sono mancate le sorprese con lo scontro, a base di torte in faccia, tra Brooke e Liam, al centro della puntata odierna della famosa soap opera americana ci sarà lo scontro tra Bill e Thorne. A scatenare la guerra tra Spencer e il figlio di Eric, nuovo amore di Katie, sarà la custodia di Will, il figlio di Bill e della sorella di Brooke. Il bambino che sta crescendo e comincia a sentire a mancanza del padre, vede in Thorne la figura paterna di cui ha bisogno. Geloso della presenza di un altro uomo nella vita del figlio, Bill cercherà di ricucire un rapporto con il bambino che, tuttavia, lo rifiuterà non accettando il suo atteggiamento. Katie, preoccupata per il figlio, comincerà così a pensare che la soluzione a tutti i problemi sia chiedere l’affidamento esclusivo, ma cosa accadrà nella puntata odierna? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL: DURO SCONTRO TRA BILL E THORNE

Bill Spencer non si presenta all’appuntamento con Will deludendo fortemente il bambino che non vuole più avere a che fare con il padre. Furioso per l’accaduto, Thorne, sempre più legato a Katie e a suo figlio, affronta a casa di Kate, a viso aperto, Spencer. Tra i due va così in scena un durissimo scontro. Bill è sempre più arrabbiato con Thorne, convinto che stia influenzando Katie allontanandola da lui. Decide così di agire e di non badare a colpire anche l’ex moglie. Per evitare che Katie ottenga l’affidamento esclusivio del bambino, chiede a Justin di trovare la soluzione anche non legale per portare a casa la vittoria. L’unico cosa che potrebbe evitare la sconfitta a Bill è portare a galla il passato da alcolista di Iatie. Spencer lo farà davvero?

