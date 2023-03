Beautiful/ Anticipazioni 19 marzo: Brooke si ubriaca con Deacon e…

Beautiful, anticipazioni puntata 19 marzo su Canale 5: Brooke si ubriaca e perde il controllo

Le anticipazioni di Beautiful, che torna oggi 19 marzo con una nuova puntata su Canale 5, rivelano che Brooke è nei guai. La nostra protagonista trascorre la notte di capodanno completamente ubriaca, senza comprendere cosa stia accadendo attorno a lei. Al suo fianco, ovviamente, c’è Deacon che le rivela tutti i suoi sentimenti e non perde occasione per avvicinarsi a lei. Tra i due scoccherà un bacio che si tramuterà in una vera e propria notte di passione in camera da letto. L’iconica bionda di Beautiful, si risveglia quindi con Deacon al suo fianco e si domanda cosa sia successo la notte precedente. Nel frattempo tra Carter e Paris l’amicizia sembra potersi evolvere in qualcosa di più profondo. I due, dopo aver fermato Zende, si avvicinano un po’ troppo mentre a casa di Steffy si continua a pensare della strana vigilia di natale trascorsa con Sheila.

Beautiful anticipazioni: Douglas vede Brooke baciare Deacon

Le anticipazioni del 19 marzo di Beautifil ci dicono che la vendetta di Sheila è ormai compiuta. Brooke si è ubriacata senza rendere conto e dopo aver perso il controllo, ha iniziato a bere vodka. Le complicazioni si sono innescate quando Ridge la informava di non poter tornare a casa in tempo a causa di una bufera, così la bionda di Beautiful comincia a flirtare con Deacon. Quest’ultimo non ci pensa due volte ad approfittarsene e quando scocca il bacio, il nipote di Brooke, Douglas, assiste sorpreso a tutta la scena. Brooke si risveglia confusa e spaesata diverse ore dopo, proprio al fianco del suo ex. Cosa è successo davvero tra loro? Sono andati oltre? Il padre di Hope prova immediatamente a rassicurarla che nulla di male è accaduto ma Brooke non è poi così sicura.

Beautiful: ecco dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge avvisa Brooke che a causa di una tormenta in Europa non riuscirà a ricongiungersi a lei in occasione dell’ultimo dell’anno. Una notizia che solletica le fantasie di Deacon, pronto ad avvicinarsi alla sua ex compagna. Steffy, Finn e Taylor, intanto trascorrono insieme la serata in maniera piacevole, mentre Brooke sembra abbattuta per la lontananza di Ridge. Ben presto, però, la ‘bionda’ di Beautiful rischia di esagerare con una bottiglia che credeva analcolica, continuando a brindare assieme a Deacon…

