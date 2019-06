Beautiful/ Anticipazioni 4 giugno: il matrimonio di Hope e Liam

Le emozioni di Beautiful non vanno in vacanza. Oggi, martedì 4 giugno, alle 13.40 su canale 5, va in onda una puntata imperidibile della storica soap opera americana che, da anni, incolla davanti ai teleschermi milioni di telespettatori in tutto il mondo. Con il triangolo Brooke, Ridge e Taylor ormai in pensione, ad animare gli episodi di Beautiful è al nuova generazione. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, i protagonisti sono Steffy, Liam e Hope. Diventato papà per la prima volta con la nascita della piccola Kelly, frutto del suo amore con la figlia di Ridge, Liam Spencer è pronto a ripetere l’esperienza con Hope. Quest’ultima, infatti, sta aspettando un figlio da Liam che, pur amando Steffy e Kelly, ha deciso di costruirsi una vita accanto a Hope, il grande amore della sua vita. Tutto, dunque, è pronto per il matrimonio della figlia di Brooke e del figlio di Bill Spencer. Dopo tanti tentativi, Hope e Liam riusciranno a coronare il loro sogno d’amore?

BEAUTIFUL 4 GIUGNO: IL MATRIMONIO DI HOPE E LIAM

Cosa accadrà nella puntata di Beautiful in onda oggi, 4 giugno? Hope, pur essendo felice di poter finalmente diventare la moglie di Liam, ha deciso di tendere una mano nei confronti di Steffy invitandola al matrimonio. La figlia di Ridge ha accettato di parteciparvi facendosi accompagnare da Taylor. La notizia, però, non fa particolarmente piacere a Brooke che teme disordini e polemiche soprattutto da parte di Taylor che rivede nella rivalità tra la figlia e Hope quella che ha avuto per anni con lei. Le nozze di Hope e Liam, così, si svogeranno senza intoppi? I giorno dee nozze è finamente arrivato. A Los Angeles arrivano anche la sorella di Hope, Bridget e la zia Donna che, insieme a Katie, raggiunge la sposa. Wyatt, invece, raggiunge Liam e lo aiuta a prepararsi.

