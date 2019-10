BEAUTIFUL / Anticipazioni 6 ottobre: Brooke sotto pressione, dirà tutto a Bill?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO ARRIVATI

Dalle 13:59 di oggi, domenica 6 ottobre 2019, potremo assistere ad una nuova puntata di Beautiful, in onda su Canale 5. La soap americana ci rivelerà gli ultimi sviluppi su tutti i protagonisti: prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo che cosa è accaduto nell’appuntamento di ieri: l’atteggiamento di Brooke è sempre più strano agli occhi di Ridge: con una scusa, la donna decide di abbandonare la festicciola a casa Forrester per stare un po’ con Will. Anche se il bambino non si trova con la baby sitter ma con il padre. In quel momento, Bill riceve un messaggio di Justin che lo informa della buona riuscita del piano. La freddezza fra Ridge e Logan non è sfuggito nemmeno agli occhi di Eric e Donna. Quest’ultima vede diverse analogie fra il loro matrimonio e quello che condivideva con il patriarca dei Forrester. Quinn ascolta la loro conversazione di nascosto ed inizia a covare una forte gelosia, soprattutto quando Donna sembra fare di tutto per sedurre l’ex marito. Intanto, Justin informa Bill che il suo contatto ha visto Ridge parlare con il giudice sia prima che dopo l’udienza. Il magnate però conclude la telefonata in fretta per via dell’arrivo di Brooke. Il fatto di vederla sconvolta non fa che alimentare i sospetti di Bill che sia tutta colpa di Ridge. Quinn invece esce dal suo nascondiglio per un faccia a faccia con la rivale. Ha intuito infatti che sta flirtando con Eric e la mette in guardia su ciò che potrebbe succederle se solo oserà minacciare il suo matrimonio. Mentre Ridge rifiuta di vedere che Brooke difende sempre Spencer, quest’ultimo decide di riferire alla donna di aver ricevuto delle notizie sul rivale.

Il discorso però viene dirottato sull’affidamento di Will. Il padre infatti teme che Katie possa cambiare idea da un momento all’altro, anche se per adesso ha accettato di fargli vedere il figlio ogni volta che vuole. Visto che la sentenza non è stata a suo favore… Decide così alla fine di riferirle dell’incontro fra Ridge e il giudice: ipotizza che Forrester sia alla ricerca di una vendetta e che potrebbe persino portagli via il figlio. Brooke tra l’altro potrebbe sapere qualcosa su tutta questa storia e la prega di dirgli tutto, intuendo anche che l’ultimo litigio fra i due innamorati sia avvenuto proprio per questo motivo. Mentre Ridge si incolpa per la lite con Logan, Quinn e Donna continuano a discutere in cucina. La moglie di Eric non intende mollare la presa fino a che la sorella di Brooke non accetterà di battere ritirata. Il miele contenuto nella bottiglietta a forma di orsetto potrebbe essere una tentazione perchè Donna tenti di diventare la terza sorella Logan sposata con un Forrester. Così la Fuller decide di versare l’intero contenuto nel lavandino. Nonostante le insistenze di Spencer, Logan riesce a non rispondere alle sue domande ed infine lascia la casa più in fretta che può, ma pensierosa.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI DEL 6 OTTOBRE

Anche se Brooke ha evitato con ogni mezzo di non avvallare la teoria di Bill, questo non vuol dire che l’imprenditore abbia deciso di lasciar perdere i suoi sospetti. Anzi, dopo averla incontrata è persino sempre più convinto che Ridge abbia corrotto il giudice e gli abbia impedito di ricevere il figlio in affidamento. Dopo aver ricevuto la sfuriata della Fuller, Donna decide di confidare quanto avvenuto a Katie e Thorne, che si trovano ancora all’interno di villa Forrester. Odia sapere che Eric possa essere sposata con una persona così malvagia e dubita che il loro matrimonio sia davvero felice come ha voluto farle credere. Ignaro di tutto, Eric si dimostra sempre più entusiasta della possibilità di avere di nuovo Donna al suo fianco. Non sospetta minimamente che fra l’ex moglie e l’attuale consorte ci siano state parecchie scintille, proprio al di sotto del suo tetto. Ha notato una certa diffidenza e per questo le chiederà di nuovo di tentare di essere amica della sua acerrima nemica.



