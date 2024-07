Anticipazioni Beautiful, 27 luglio 2024: Ridge e Bill provati dal piano segreto

Anche nel weekend Beautiful non abbandona i telespettatori di Canale 5 e offre loro nuove emozioni in una nuovissima puntata in programma domani, sabato 27 luglio 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity, il piano folle per incastrare Sheila prosegue a marcia spedita. Ridge e Bill hanno avviato una stretta collaborazione per farle confessare un omicidio di primo grado, avvenuto nel suo passato, affinché possa poi essere condannata al carcere a vita.

Tutto procede per il meglio anche se stanchezza e frustrazione, per questo piano misterioso che va ormai avanti da tanto tempo e senza che nessuno ne sia a conoscenza, iniziano a farsi sentire soprattutto in Bill. Nel frattempo, Hope decide di andare a trovare Deacon al ristorante ma viene insospettita da uno strano comportamento del padre: la ragazza riesce infatti ad ascoltare una telefonata molto particolare che, tuttavia, viene da lui prontamente interrotta al suo arrivo. Deacon tenta di cambiare discorso e sviare la situazione, chiedendole informazioni circa il ritorno di Thomas alla “Hope for the future”.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Beautiful, i telespettatori hanno finalmente scoperto il misterioso piano di Bill: l’uomo, in collaborazione con Ridge e l’FBI, ha architettato un piano per incastrare Sheila e farle confessare un omicidio di primo grado commesso dalla donna in passato. L’obiettivo di questa strategia ordita a sua insaputa è quello di farla confessarla, affinché possa essere poi condannata alla prigione a vita.

Solo Bill e Ridge ne sono a conoscenza, tutti sono all’oscuro di questo piano compresa la stessa Sheila, che sembra essersi ciecamente fidata dell’avvicinamento dello Spencer; l’uomo, pur contro i sospetti di tutti e i timori della sua famiglia, figli compresi, si è sempre più avvicinato alla donna fingendosi innamorato. L’obiettivo però è ben altro e la verità potrebbe presto venire a galla, mettendo la diabolica rossa ufficialmente nei guai.