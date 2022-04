Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 aprile: Zoe fa visita a Zende

Beautiful, anticipazioni puntata 1 aprile

Nella puntata di oggi, venerdì 1 aprile, della soap opera “Beautiful” Ridge decide di parlare nuovamente con Zende per fargli capire che per lui la felicità di Carter è molto importante e non vuole che nessuno gli faccia del male, visto che è sempre stato un buon amico, quasi un fratello per lui. Dopo questo discorso, il giovane stilista decide di affrontare nuovamente Zoe che non vede l’ora di parlare con lui: ha in mente di passare la notte insieme al nipote di Ridge, l’unico modo per capire quale possa essere davvero l’uomo che le fa battere il cuore. Flo e Wyatt sono alla Spencer perché hanno intenzione di invita Bill a casa loro a cena quella sera ma lo trovano molto abbattuto perché ha ricevuto un secco no da parte di Katie: provano quindi a consolarlo e in particolare è Florende a trovare le parole giuste. Lo esorta a non arrendersi, se è davvero innamorato della ex compagna, e a parlarle con il cuore in mano come non ha mai fatto.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” l’incontro quasi fortuito fra Bill e Katie dà la possibilità allo Spencer di dire alla sua ex compagna di sentire molto la sua mancanza e di essere estremamente pentito per quello che ha fatto, soprattutto perché i suoi gesti sconsiderati hanno contribuito a farla soffrire, l’ultima cosa che avrebbe voluto per la loro famiglia. Aggiunge anche che non passa giorno nel quale non pensi a lei e che desidera con tutte le sue forze di poter tornare a vivere con lei e Will, ritrovando insieme quell’armonia che lo ha fatto migliorare così tanto come uomo. Katie, però, gli risponde con molta franchezza che non se la sente di tornare con lui: non si tratta di mancanza di sentimenti, visto che anche lei lo ama ancora, ma è rimasta scottata e ferita e non si fida più. Vederlo baciare sua sorella, pensare ancora una volta di essere la seconda scelta perché in realtà lui vuole stare con Brooke è qualcosa di troppo pesante da sopportare, per cui non vuole rischiare mai più di trovarsi in una situazione del genere.

Ridge chiama Zende in ufficio: il giovane stilista pensa che si tratti di un confronto per i nuovi modelli che ha presentato, in realtà il Forrester vuole capire dal nipote che cosa sta succedendo fra lui e Zoe. Senza troppi preamboli gli dice che Carter, direttore operativo dell’azienda nonché suo amico fraterno, è innamorato perso, proprio come un adolescente, della modella e Ridge non vorrebbe mai trovarsi nella situazione di dovergli dire, a pochi giorni dalle nozze, che la fidanzata non è completamente impegnata con lui come dovrebbe, quindi se c’è qualcosa che in qualità di testimone di nozze deve sapere, è meglio che lo sappia subito. Zende, però, nega qualsiasi cosa. Paris ha affrontato la sorella e Zoe non può negare che fra lei e Zende ci sia qualcosa, proprio per questo motivo vuole approfondire la situazione in modo che possa eventualmente poi sposare Carter pienamente convinta che sia l’uomo della sua vita. Il suo flirtare con Zende, del quale la sorella l’accusa, non è altro che un modo per capire quale dei due sia l’uomo giusto con il quale stare. Paris, molto adirata, le dice che sta giocando con la vita di tutti, in modo particolare di Carter che ignora i suoi dubbi e pensa di essere in procinto di sposare la donna che ama, ma anche i suoi visto che ha cercato in tutti i modi di allontanarla dalla Forrester e da Los Angeles solo perché non voleva una rivale con Zende. Le intima, quindi, di dire a Carter tutta la verità, altrimenti sarà lei a farlo.

