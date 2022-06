Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 giugno: Zoe pensa a Carter, Paris e Zende…

Beautiful, anticipazioni puntata 1 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 1 giugno, di “Beautiful” mentre Hope sembra essere molto fredda nei confronti di Flo che è tornata a lavorare alla Forrester, Bill interviene nella discussione fra Brooke e Liam e sembra dare ragione alla Logan quando dice di temere che Thomas possa intromettersi nella vita matrimoniale di Hope e del marito. Più tardi, però, Brooke ha modo di rivedere Hope e si rende conto che la ragazza sembra essersi ammorbidita nei confronti di del marito e sembra essere rimasta particolarmente colpita dall’omaggio floreale che lo Spencer le ha mandato. Zoe è molto dispiaciuta per il fatto di non essere riuscita a riconquistare Carter e allo stesso tempo mostra estrema gelosia nei confronti della sorella la cui relazione con Zende procede a gonfie vele. Quando la modella mostra disappunto per la fortuna della sorella, Paris le ricorda che può prendersela solo con se stessa perché è stata lei stessa a rovinare tutto.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 maggio: Ridge tra Brooke e Thomas

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” mentre Ridge dice a Hope che bisognerebbe riconoscere i grandi progressi che Thomas sta facendo per riuscire a superare il periodo buio che ha trascorso e tutto il male che ha fatto non solo a lei ma anche a tante altre persone della famiglia e non solo. La ragazza è ormai molto tranquilla nei confronti di Thomas perché sa che non le farebbe mai del male ma lo stesso non si può dire di Brooke che proprio in quegli stessi istanti sta parlando con il figliastro. Thomas prova a spiegarle che il suo atteggiamento nei confronti della figlia è molto cambiato: non farebbe mai nulla per nuocerle ed è disposto ad appoggiare qualsiasi decisione la ragazza prenderà a proposito di Liam. Brooke però non si sente tranquilla e ribadisce, anche alla presenza di Ridge, che sarebbe meglio se il ragazzo non trascorresse tutto questo tempo con la figlia ma lasciasse Hope libera di prendere le sue decisioni e con lo spazio necessario per capire cosa vuole dalla vita. Ridge, però, non è d’accordo e ricorda alla moglie che è riuscita a perdonare tutti, anche Flo, ma non riesce a dare al figliastro il beneficio del dubbio, quando ha dimostrato di essere molto cambiato visto che ha detto subito a tutti quello che ha scoperto su Vinny invece di usarlo a proprio vantaggio.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 maggio: scontro tra Ridge e Brooke

Negli uffici della Spencer Liam è al telefono che cerca di trovare le parole giuste con le quali accompagnare un mazzo di fiori che sta spedendo a Hope nel tentativo di far capire alla moglie che pensa a lei costantemente. Il ragazzo viene interrotto da Wyatt il quale è molto preoccupato per le sorti del matrimonio del fratello e lo invita a non lasciare spazio a Thomas il quale sicuramente approfitterà della situazione per avvicinarsi a Hope. Liam prova a spiegargli che questa volta non è preoccupato per quanto il Forrester vorrà fare perché può prendersela solo con se stesso per la situazione nella quale si trova il suo matrimonio, ma Wyatt – che è d’accordo con lui definendo un enorme errore quello che ha fatto con Steffy – gli dice che proprio per questo per Thomas la strada è in discesa: questa volta non dovrà neanche manipolare Hope ma gli basterà starle vicino e ricordarle quanto lui è stato sincero e quanto poco lo sia stato Thomas. Proprio mentre i due discutono, arriva Brooke che è corsa da Liam perché è preoccupata anche lei del fatto che il figliastro possa approfittare della separazione fra lo Spencer e sua figlia per insinuarsi di nuovo nella vita di Hope. Intima quindi a Liam di fare di tutto per riuscire a riconquistarla.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 maggio: Brooke parla di Flo con Ridge

© RIPRODUZIONE RISERVATA