Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: le sorelle Logan alleate contro Quinn

Nella puntata di oggi, venerdì 1 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Quinn cerca in tutti i modi di convincere Ridge che l’idea del matrimonio è solo di Shauna e punta sui sensi di colpa dello stilista per convincerlo a dare il suo consenso a una nuova cerimonia. Intanto negli uffici della Forrester, Brooke e le sue sorelle si rendono conto che dietro l’improvvisa apparizione di Bill a casa di Eric non può che esserci lo zampino di Quinn. Brooke, però, è sicura che la Fuller sia autrice anche di molto altro. Justin chiede a Bill se ha deciso di riconquistare Katie perché non può avere Brooke ma l’editore nega. Anche se sentirà sempre una certa attrazione fisica nei confronti di Brooke, tiene troppo alla sua famiglia con Katie ed è con lei che vuole stare. L’avvocato, allora, gli consiglia di fare il possibile per far sì che Katie abbia di nuovo fiducia in lui. Intanto Ridge sembra cedere alle pressioni di Quinn che vuole a tutti i costi organizzare un nuovo matrimonio.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Brooke racconta a Donna e a Katie di quello che è successo a casa di Eric con Ridge e Quinn e dell’arrivo di Bill che ha fatto infuriare il Forrester. Brooke è convinta che la Fuller stia tramando per rovinare per sempre il suo rapporto con Ridge, mentre Katie riesce solo a concentrarsi sul fatto che ancora una volta il suo ex compagno è corso in soccorso di sua sorella, della quale è evidentemente ancora innamorato. Donna, invece, vorrebbe fare di tutto per far riconciliare le sue sorelle. Intanto Bill racconta a Waytt quello che è successo e di come sua madre tenti sempre di manipolarlo. Il figlio, però, lo invita a non perdere troppo tempo con le trame di Quinn e concentrarsi piuttosto sul riconquistare Katie. Bill, però, è sicuro di non avere speranze con la sua ex compagna.

Eric prova a far ragionare Ridge sul fatto che Brooke lo ama davvero. Ora che lo stilista è sposato con Shauna, infatti, niente impedirebbe alla Logan di poter stare con Bill se lo desiderasse, invece sta lottando per riuscire a rimettere in piedi il suo rapporto con Ridge. Con questo pensiero Ridge torna a casa dove viene accolto da Quinn che cerca di convincerlo a celebrare una nuova cerimonia nuziale con Shauna, davanti a parenti e amici, in modo da dimostrare a Brooke che ha davvero voltato pagina.

