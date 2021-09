Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 settembre: Bill va da Brooke, mentre Ridge…

Beautiful, dove siamo rimasti?

Oggi, mercoledì 1° settembre, va in onda un nuovo episodio della soap opera statunitense “Beautiful”. Vediamo cosa è successo nell’ultima puntata prima di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi.

Nella puntata di ieri, martedì 31 agosto, Ridge dice a Broke che sogna solo di tornare con lei ma che è molto preoccupato che Bill possa rappresentare nuovamente un pericolo per loro. La donna, però, lo rassicura dicendogli che non ci sono sentimenti di alcun tipo che la legano allo Spencer e lo invita a mettere subito fine al suo matrimonio con Shauna così da riprendere la loro storia dove è stata interrotta. Shauna nel frattempo è a casa di Eric in attesa di sapere se il piano di Quinn per tenere lontani Ridge e Brooke ha davvero funzionato. La donna viene raggiunta da Eric che le chiede scusa ma si dice davvero convinto che il figlio e Brooke torneranno insieme alla fine di questa vicenda.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Carter si avvicina a Zoe

Justin sta raccontando a Bill del divorzio fra Ridge e Brooke quando vengono interrotti da Quinn che è venuta per parlare con l’ex compagno. La moglie di Eric lo informa che non solo il Forrester ha divorziato dalla Logan ma ha anche sposato un’altra donna. Secondo Quinn questo è il momento giusto per riconquistare Brooke. Steffy è riuscita a recuperare gli antidolorifici, ma Liam le dice di stare attenta perché potrebbe diventarne dipendente. Intanto Zoe entra nell’ufficio di Ridge convinta di trovare lo stilista ma trova invece Carter che si sta cambiando. Fra i due è evidente un interesse reciproco. Carter vuole parlare con la modella, per sapere come sta dopo la vicenda del mancato matrimonio con Thomas.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 agosto: Bill innamorato di Brooke, Katie...

Anticipazioni Beautiful, 1 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 1 settembre, della soap opera “Beautiful” Quinn ha messo in atto il suo piano e racconta a Shauna che cosa intende fare: ha parlato a Bill del divorzio di Brooke e Ridge, spingendolo a farsi avanti con la donna per conquistarla. Nello stesso momento, Bill si precipita a casa della Logan per convincerla a non dare al marito una seconda opportunità. Al piano di sopra Ridge sta preparando in camera da letto una sorpresa per la compagna. Zoe confessa a Carter che ha avuto modo di incontrare Thomas e di chiarirsi con lui, tanto che lo stilista le ha chiesto una seconda opportunità per far funzionare la loro storia. L’avvocato, però, pensa che la modella possa avere di meglio nella vita e per questo motivo le chiede finalmente un appuntamento ufficiale, visto che è da tanto che pensa a lei non come una semplice amica.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 agosto: Ridge tra le braccia di Shauna

© RIPRODUZIONE RISERVATA