Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 gennaio: Douglas sente la mancanza di Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 10 gennaio

Nella puntata della soap opera statunitense “Beautiful” in onda su Canale 5 oggi, lunedì 10 gennaio, Shauna spiega a Quinn il motivo per il quale deve finalmente convincersi che lei non ha mai avuto interesse nei confronti di Eric: è ancora innamorata di Ridge e ferita per la fine della loro relazione, quindi non è interessata ad altri uomini. Poi la invita a non demordere perché Eric la ama ancora e certamente potrà riuscire a riconquistarlo. Liam, tornato al cottage, sente Douglas chiedere a Hope se Thomas può trasferirsi a vivere da loro perché sente tanto la loro mancanza. I due spiegano al bambino perché la sua richiesta non può essere esaudita ma questo non elimina la tristezza del piccolo che è preoccupato perché il papà trascorre troppo tempo da solo. Lo stilista, intanto, tornato in ufficio spiega alla sorella di essere molto felice per il tempo trascorso con Douglas e di sentire molto la sua mancanza.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Shauna comunica a Eric che ha deciso di andare immediatamente via, soprattutto dopo aver parlato con Waytt e Flo e aver capito che forse la sua presenza in quella casa non è mai stata opportuna. Quando il Forrester prova a farle cambiare idea, gli spiega che stare da solo in quella grande casa gli darà l’opportunità di sentire la mancanza della moglie e prendere in considerazione l’idea di perdonarla. Dopo la Fulton va a casa della figlia e del fidanzato, dove non immagina di trovare un’agguerritissima Quinn che ha appena saputo che in realtà la sua ex amica non ha mai lasciato casa Forrester. Lo scontro fra le due è inevitabile perché la Fuller accusa l’amica di voler conquistare il marito mentre Shauna prova a giustificarsi dicendo che ha sempre e solo voluto fare gli interessi dell’amica, pensando che una sua vicinanza a Eric avrebbe potuto darle l’opportunità di convincere l’uomo a dare alla moglie una seconda occasione. Poi la Fulton le dice anche che non conosce i motivi per i quali Eric abbia deciso di dare una seconda opportunità a lei e non a sua moglie ma pensa che sia per il fatto che, amando molto la sua compagna, è rimasto ancora più ferito dal suo comportamento.

Liam non riesce a credere che né Steffy né Hope si rendano conto della pericolosità di Thomas ma di fronte alle insistenze della sua ex moglie decide di dare il beneficio del dubbio allo stilista, senza però abbassare la guardia: pensa che il Forrester stia dando diversi segnali del suo squilibrio mentale e non la smetterà di tenerlo sotto controllo. Intanto nel cottage la Logan assiste ad una bellissima scena fra Thomas e Douglas, visto che il bambino è davvero felice di vederlo e gli dice che sente molto la sua mancanza. Rendendosi conto che potrebbe ferirla, però, poi il bambino aggiunge che è molto felice di vivere con mamma Hope, Liam e la piccola Beth ma vorrebbe tanto tornare a vivere con il suo papà. Queste parole colpiscono molto Thomas che spiega al bambino che anche lui sente la sua mancanza ma proprio perché gli vuole così tanto bene ha deciso di fare quello che è meglio per lui, lasciandolo vivere con Hope e la sua famiglia che gli stanno dando tutto l’amore e le cure di cui ha bisogno. Quando il bambino li lascia un attimo da soli, Hope con le lacrime agli occhi gli dice che non deve mai dubitare di essere un buon padre perché, anche se non se ne rende conto e ha certamente fatto molti errori in passato, è un ottimo genitore.

