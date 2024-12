Novità e colpi di scena non mancano mai a Beautiful e riescono sempre a stupire tutti coloro che quotidianamente seguono la nota soap opera americana, in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45. Gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, i telespettatori ogni giorni restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, in termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di domani, mercoledì 11 dicembre 2024, queste come al solito faranno incuriosire non poco i fan.

Dopo la fine del suo matrimonio con Liam a causa del suo tradimento Hope ha provato ad implorare il suo perdono per potersi riconciliare ma di fronte alla richiesta del marito di divorziare non ha più lottato. Al contrario, si è recata a casa di Thomas e gli ha confessato l’attrazione che prova nei suoi confronti, alla fine si sono lasciati travolgere dalla passione e questa volta non si sono limitati a scambiarsi solo un bacio. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di mercoledì 11 dicembre Ridge proverà a rassicurare Brooke dicendole che tra Thomas e Hope c’è stato solo un bacio.

Beautiful, anticipazioni 11 dicembre 2024: Brooke vuole complimentarsi con Thomas, lo trova a letto con Hope

Durante una chiacchierata con Forrester la Logan non potrà fare a meno di riconoscere il fatto che Thomas si sia comportato bene nei confronti di Hope, pensa che abbia rispettato la promessa di essere professionale. Brooke deciderà di recarsi da lui per parlare un po’ e per dirgli di aver apprezzato molto il modo in cui si è comportato con sua figlia durante il viaggio in Italia. Le anticipazioni però rivelano che dovrà fare i conti con un’inaspettata situazione che la lascerà senza parole.

Cosa succederà a Beautiful nella puntata di domani, mercoledì 11 dicembre 2024? Stando alle anticipazioni Brooke resterà spiazzata non appena vedrà Hope e Thomas a letto insieme, interromperà infatti un loro momento di intimità. Come reagirà la Logan? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire tutto quello che accadrà, di certo i colpi di scena non mancheranno.