Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 marzo: Liam confessa a Hope il tradimento

Beautiful, anticipazioni puntata 10 marzo

Nella puntata di oggi, giovedì 10 marzo, della soap opera “Beautiful” il discorso di Liam mette Hope in allarme perché si capisce che sta parlando di un tradimento. Così la Logan, non riuscendo a sostenere la tensione, gli chiede direttamente se l’ha tradita e al marito non resta altro da fare che confermare il suo tradimento con Steffy. Zende fa a Zoe un discorso molto appassionato sul perché Paris dovrebbe restare a Los Angeles e sul perché dovrebbe anche accettare l’offerta di lavoro della Forrester, poi ripete lo stesso discorso anche a Paris. Mentre Zoe capisce subito che l’interesse di Zende nei confronti di sua sorella non è esclusivamente lavorativo, Paris sembra molto colpita dalla foga con la quale il ragazzo le sta chiedendo di non lasciare Los Angeles e di non interrompere a metà la loro conoscenza. Fra i due l’attrazione cresce tanto che finalmente, dopo settimane di attesa, si baciano. Questo spinge la piccola Buckingham a riconsiderare la sua idea di partire.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 marzo: Zende ha dei dubbi su Zoe

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful“ Liam cerca di far capire a Steffy che la promessa che le aveva fatto di non dire a nessuno della loro notte passata insieme poteva essere valida solo fino a che lei non aveva scoperto di essere incinta. La presenza di un bambino, ovviamente, cambia tutto. Lo Spencer comprende che la sua ex moglie è molto innamorata di Finn e vorrebbe che il bambino che aspetta fosse suo, per mettere tutto a posto ma poiché c’è l’eventualità che invece il figlio sia di Liam, prima che gli eventi precipitino è meglio essere sinceri con tutti, poi si deciderà tutti insieme come procedere. Steffy riflette su queste parole e alla fine capisce che quello che il ragazzo le dice è vero: non può tenersi tutto dentro fino a quando non si saprà chi è il padre, quindi devono confessare tutto. Nel pomeriggio Steffy riceve la visita di Finn che è passato a salutarla e quando scopre che Kelly è con i nonni e dormirà da loro, le chiede come desidera passare questa inaspettata serata libera che hanno a loro completa disposizione. L’entusiasmo del medico è una ferita al cuore di Steffy la quale gli dice che l’unica cosa che vuole fare in quel momento è parlare un po’ con lui.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 marzo: Liam dirà la verità a Hope e Finn?

Anche Liam torna a casa al cottage e cerca di capire come approcciare il discorso con Hope. Quando la ragazza lo raggiunge e gli dice di essere appena stata a casa di sua madre per sondare le condizioni di Thomas, lo Spencer si sente ancora più in colpa, tanto che la ragazza pensa che il velo di tristezza che passa nei suoi occhi sia legato all’aver nominato lo stilista. Liam le dice che la ama molto e che non avrebbe mai dovuto fare l’errore di pensare che lei avrebbe potuto tradirlo, poi le confessa che è successa una cosa della quale deve assolutamente essere messa a conoscenza. Zende pensa che Paris non voglia accettare il lavoro alla Forrester perché teme di non essere qualificata oppure perché non le piace l’ambito ma la ragazza gli garantisce che non sono questi i motivi per i quali ha deciso di andare via. Così lo stilista inizia a immaginare che possa essere a causa della sorella e decide di andare a parlare direttamente con lei visto che non vuole assolutamente che lasci Los Angeles. Quando Zende affronta Zoe, la ragazza sembra colpita dalla foga con la quale lo stilista afferma che Paris non possa perdere un’occasione professionale del genere.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 marzo: Thomas svela ad Hope i suoi dubbi su Liam

