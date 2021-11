Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 novembre: Eric lascia Quinn!

Beautiful, anticipazioni puntata 10 novembre

Nella puntata di oggi, martedì 10 novembre, della soap opera Beautiful Carter dice a Brooke e Ridge che date le circostanze il loro divorzio può essere annullato in poche ore, senza necessità di una nuova cerimonia. Lo stilista della Forrester ne approfitta per mettere in guardia l’amico rispetto alla profondità dei sentimenti che Zoe prova per lui perché non è la donna che fa per lui. Infatti proprio in quel momento Zende sembra mettere da parte i suoi scrupoli di coscienza nei confronti dell’amico e flirta apertamente con Zoe, ricambiando l’interesse della modella. Eric non crede alle spiegazioni che Quinn gli sta dando ed è convinto che non cambierà mai atteggiamento e modi di fare. Proprio per questo motivo decide di mettere fine al loro matrimonio e dice a Quinn che non vuole più vederla e che intende procedere immediatamente con le pratiche del divorzio.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 1° novembre: Ridge torna da Brooke?

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful Eric ha scoperto tutto quello che ha fatto Quinn in combutta con Shauna per rovinare per sempre il matrimonio di Ridge e Brooke. La Fuller si sente con le spalle al muro perché vede negli occhi del marito il disprezzo per quello che ha fatto, così prova a giustificarsi per cercare di recuperare il rapporto. Gli dice di aver agito nell’interesse di Ridge e di Shauna, perché insieme sarebbero stati una bella coppia. Eric le ricorda, però, che non può prendere decisioni al posto del figlio e le rinfaccia, piuttosto, che ha tentato di manipolare Brooke solo per una vendetta personale nei suoi confronti. Quinn ammette di aver tentato di allontanare Brooke dalla famiglia perché la donna le ha sempre mancato di rispetto e ha provato più volte a convincerlo a lasciarla, così le sue manipolazioni non sono stato altro che una difesa del loro rapporto. Il marito però non casca in questo inganno né si lascia impietosire, anzi le dice di essere ormai certo che non potrà mai cambiare.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 ottobre: i dubbi di Carter sul divorzio di Ridge

Ridge racconta a Brooke tutta la verità su quello che è successo con Shauna a Las Vegas e i due commentano il fatto che la Fuller sia stata a un passo dall’allontanarli per sempre, anche se il loro matrimonio è stato più forte di qualsiasi altra cosa. Li raggiunge poi Carter, convocato dallo stesso Ridge, desideroso di mettere subito a posto le cose e annullare le sue nozze con Shauna per ritornare a essere il marito di Brooke. Quando l’avvocato viene messo al corrente di quanto è accaduto, è molto felice di vederli nuovamente affiatati. Negli uffici della Forrester, Zoe approfitta dell’assenza di Carter per flirtare apertamente con Zende, appena ritornato da Parigi. Lo stilista è lusingato dalle attenzioni della modella, ma le dice apertamente che lei è fidanzata e che Carter è un suo buon amico. La Buckingham sembra però non dare molto peso alla relazione in quanto dice che né lei né Carter hanno etichettato il rapporto e si dice sicura che insieme potrebbero divertirsi davvero tanto. Poi gli chiede se il suo rapporto con Nicole è definitivamente chiuso.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 ottobre: Brooke chiede a Ridge di non sposarsi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA