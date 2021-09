Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 settembre: Katie lascia Bill, sarà per sempre?

Beautiful: dove siamo rimasti

Oggi, giovedì 9 settembre, torna l’appuntamento con la soap opera statunitense “Beautiful”. Prima di scoprire le anticipazioni della puntata di oggi su Canale 5, vediamo dove siamo rimasti. Brooke non riesce a capire per quale motivo Ridge si ostini a pensare che lei voglia stare con Bill, quando il suo unico desiderio è proprio tornare con il Forrester. Gli spiega che ha detto a Bill che lo amerà per sempre perché sono legati da ricordi e e vicende vissute insieme ma si tratta solo di un passato condiviso, mentre il suo futuro è solo con Ridge. Il Forrester, però, non riesce a superare il fatto che la donna che ama, quella con la quale fino a poche ore prima avrebbe voluto trascorrere il resto della sua vita, sia in un rapporto così intimo con il suo peggior nemico. Dal canto suo Brooke non capisce per quale motivo il compagno si ostini a non voler ragionare, così lo invita a tornare a casa con lei e a discutere con calma di tutto, ma quando il Forrester fa chiaramente capire che non è intenzionato a muoversi da casa del padre, la Logan molto ferita va via. Mentre si avvia verso l’uscita incontra Shauna, in trepidante attesa di sapere se il marito ha deciso di perdonare Brooke ora che sa tutta la verità della conversazione con Bill.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Steffy difende Brooke

Katie dice a Bill che ha finalmente aperto gli occhi. Fino a quel momento aveva trascorso tutto il suo tempo a capire come poterlo perdonare per il bacio con Brooke, volendosi convincere che si fosse trattato davvero di un momento di debolezza. Ora, invece, è consapevole che l’unico desiderio dell’uomo è sempre stato quello di tornare con sua sorella e lei si era solo illusa di poter creare una famiglia con lui e Will. Certamente lo Spencer le vuole bene e in tutto questo tempo al suo fianco ha cercato di cambiare, ma per Katie in realtà prova solo riconoscenza, visto che ha trovato il coraggio di confessare a Brooke tutto il suo amore. Ora Bill deve dire a suo figlio come stanno le cose, in modo da poter per sempre chiudere la storia con Katie e darle la possibilità di andare avanti.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Brooke contro Quinn e Shauna!

Beautiful: le anticipazioni di oggi 10 settembre

Nella puntata di oggi, venerdì 1o settembre, della soap opera “Beautiful” il confronto fra Shauna e Brooke è molto acceso perché nessuna delle due vuole rinunciare a Ridge. A dare man forte alla Fulton, però, arriva Quinn, che non vede l’ora di vedere da sola la sua rivale. Ridge è molto confuso e non sa cosa fare: da un lato pensa che Brooke sia l’amore della sua vita e non vuole perderla, dall’altro pensa che una vita accanto a Shauna potrebbe essere molto più semplice e serena. Così decide di chiedere consiglio a sua figlia Steffy e va a trovarla, anche per accertarsi delle sue condizioni dopo l’incidente. La ragazza non dice al padre che sta prendendo ancora degli antidolorifici e lo sprona ad aprirsi con lei, ricordandogli che la Logan è stata al suo fianco per gran parte della sua vita e che di sicuro lo ama molto, anche se ha detto quelle parole a Bill.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Ridge non crede a Brooke, è la fine?

