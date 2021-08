Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 agosto: Steffy felice dell’avvicinamento con Finn

Brooke e Ridge si sono conciliati ma la Logan deve andare a New York per trascorrere qualche giorno con Bridget e Logan. Ridge prova a convincerla a rinunciare al viaggio per restare con lui così da cementare ancora di più la loro unione ma Brooke non se la sente di tradire le aspettative della figlia e gli promette che sarà di ritorno nel piú breve tempo possibile e poi potranno chiudersi in casa anche un mese. Poi gli dice che, se lo desidera, può andare a New York con lei ma Ridge desidera essere di aiuto a Steffy che si sta riprendendo dal brutto incidente. I due decidono quindi di rimandare i festeggiamenti della loro ritrovata armonia a quando Brooke tornerà ma nel frattempo il marito si trasferirá nuovamente a casa loro. Così decide di andare subito da Eric per riprendere le sue cose e trova il padre e sua moglie che discutono proprio di lui. Quinn ha ribadito con forza al capostipite dei Forrester che secondo lei Ridge ha intenzione di mettere finalmente la parola fine al suo matrimonio, stanca del fatto di vivere sempre in un dramma con Brooke. Per lui é meglio una persona come Shauna che conosce il significato della parola devozione. Eric é invece convinto che il figlio e la nuora riusciranno a rimettere insieme i cocci del loro matrimonio.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 agosto: Ridge scopre una tremenda verità

Beautiful, dove eravamo rimasti?

A stabilire chi dei due abbia ragione interviene lo stesso Ridge che annuncia trionfante di aver fatto pace con la moglie e aver deciso di tornare a vivere con lei. I tre vengono peró interrotti dall’arrivo a sorpresa di Shauna che entra sorridente in casa. Ridge é molto stupito e le chiede come mai sia lí, visto soprattutto che a telefono gli aveva detto di voler restare a Las Vegas. Ma la donna gli risponde che Los Angeles é il centro di tutti i suoi interessi visto che qui vivono sia sua figlia Flo che il suo nuovo marito. Steffy é piacevolmente sorpresa dell’affabilitá con la quale il Dott. Finn la tratta ed é evidente che fra i due si sta creando una certa intimità. Il medico é molto preoccupato per le sue condizioni di salute e non ne fa mistero ma la Forrester lo rassicura dicendogli che sta molto meglio e che é tornata a fare quasi tutto quello che faceva prima. Finn é ammirato dalla forza di volontà con la quale la ragazza cresce una figlia da sola e allo stesso tempo riesce a portare avanti un’azienda di successo ma Steffy si schernisce dicendo di essere fiera per tutto quello che ha costruito ma al tempo stesso di non sentirsi così speciale. Il medico infine si congeda chiedendole se di tanto in tanto può passare a trovarla per sapere come stia.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 agosto: Ridge si è sposato con Shauna?

Beautiful, anticipazioni 11 agosto

Nella puntata di mercoledì 11 agosto, Steffy é molto felice di essersi avvicinata a Finn ma non appena lui va via ha un attacco di dolore ed é costretta a prendere degli antidolorifici, accorgendosi con preoccupazioni di aver quasi finito il flacone che le era stato prescritto. Brooke é pronta per partire per New York e sta salutando Donna quando riceve la chiamata di Bridget che ha avuto un contrattempo e deve lavorare. La Logan é sicuramente dispiaciuta per non poter vedere figlia e nipotino ma confessa alla sorella di essere sollevata perché ritiene che in questo momento sia più importante se trascorre del tempo con suo marito. A casa di Eric, Shauna spiega che il marito al quale si sta riferendo é proprio Ridge, con il quale si é sposata una sera a Las Vegas, in una cappella con Elvis Presley. Tutti sono sconvolti, soprattutto lo stilista che capisce di trovarsi in una situazione di binaria e di non ricordare nulla del matrimonio. Il suo timore più grande é di dover raccontare tutto a Brooke.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 agosto: Brooke dice addio a Ridge?

© RIPRODUZIONE RISERVATA