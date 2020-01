Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 gennaio: Steffy in crisi ma Liam…

Beautiful, anticipazioni puntata 11 gennaio

Stando a quanto anticipato dagli spoiler americani l’appuntamento di oggi con Beautiful ci porterà ad assistere ai primi preparativi per l’adozione della piccola, anche se Steffy non appare ancora del tutto convinta. Il timore di cagionare un dolore ancor più grande a Liam e Hope, che stanno davvero attraversando un brutto momento, sembra frenarla davanti agli eventi che invece il dottor Reese vorrebbe far precipitare. Intanto Liam sembra essere ancora molto legato a Hope ed in pena per lei. Anche lui sta soffrendo per quella morte improvvisa, ma sa che chiudersi in casa da solo, come invece sta facendo sua moglie, non li aiuterà a superare il dolore. Invano cerca di farla uscire da quel guscio in cui la figlia di Taylor sembra essersi chiusa, provando a spiegarle che l’unico modo per superare quel momento è uscire e vedere gente, anche se questo non appare affatto così semplice. Riuscirà a convincere la donna a riprendere una vita normale? E quale sarà il futuro della piccola Beth? Sarà davvero adottata da Steffy oppure potrà crescere accanto ai suoi veri genitori, che ora la credono morta? Per saperlo dovremo attendere ancora qualche giorno.

Beautiful, dove siamo rimasti

Beautiful ci ha riservato ieri un incontro davvero emozionante. Si tratta di quello avuto tra Liam, che ha accompagnato Steffy a conoscere la bambina che il dottor Reese vorrebbe darle in adozione, e la piccola. I telespettatori hanno potuto trattenere per un attimo il fiato sapendo che quella che Liam stava andando a conoscere era in realtà sua figlia Beth. Il giovane Spencer non sa ancora che quella neonata è proprio la figlia che lui e Hope credono ormai morta e che solo un tremendo ed incredibile complotto tra il ginecologo e la sua amica Florence sta invece trasformandola nella figlia di Steffy. Sembra proprio che la perplessità iniziale della giovane donna sia definitivamente svanita e tutto lascia ormai presagire che la sorellastra vera della piccola Kelly diventerà sua sorella a tutti gli effetti. A mettere fretta nella decisione è stato il dottor Reese. L’ultimatum che l’uomo ha ricevuto dai suoi aguzzini non gli permette di perdere ancora del tempo. Se non restituirà il denaro avuto in prestito sua figlia Zoe correrà seri pericoli. Da qui è nata l’idea che è stata poi resa possibile da una serie di circostanze che hanno condotto Hope a partorire sua figlia in mezzo alla tormenta, sull’isola di Catalina ed assistita solo dal dottor Reese. La lontananza di Liam, della madre Brooke e di Ridge, unita allo svenimento di Hope durante il parto ha permesso al medico di scambiare la neonata con un’altra bambina nata morta. Quello stesso svenimento durante il parto ha provocato un terribile senso di colpa in Hope, che non riesce a darsi pace sentendosi in qualche modo responsabile di quella morte.

