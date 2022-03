Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Hope ferita dal tradimento di Liam!

Beautiful, anticipazioni puntata 11 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 11 marzo, della soap opera “Beautiful“ Hope non prende bene la notizia del tradimento di Liam con Steffy, è addolorata e molto sofferente, anche se lo Spencer si affanna di spiegarle per quale motivo si è lasciato andare con la sua ex moglie. Finn dice a Steffy che immagina il suo futuro insieme a lei e vuole formare una famiglia affiatata, anche con Kelly ed eventuali altri bambini che verranno. A questo punto la Forrester si rende conto che non può continuare a tergiversare e deve raccontargli tutto, soprattutto se spera che la loro storia possa sopravvivere a questo duro colpo. Dopo il bacio che Paris e Zende si sono scambiati, i due ragazzi sono molto felici soprattutto perché la ragazza ha deciso di seguire il consiglio dello stilista e accettare l’offerta di lavoro, quindi ora trascorreranno molto più tempo insieme.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful“ dopo aver provato a convincere Paris a non lasciare Los Angeles e ad accettare il lavoro alla Forrester, Zende ha capito che il problema è Zoe e così decide di affrontarla per persuaderla a spingere sua sorella a restare e lavorare con loro. Ovviamente la modella fa finta di non essere stata lei a spingerla a rifiutare la proposta ma, anzi, dichiara di essere la sua prima sostenitrice e di non sapere i motivi che spingono la ragazza a voler andare via. Intanto Carter anche prova a convincere Paris a restare e lavorare per la Fondazione Forrester: la giovane si dice molto colpita da questa opportunità e dalla fiducia che le è stata accordata ma ha deciso di non accettare. Poi chiede al suo futuro cognato di esprimere tutta la sua gratitudine a Ridge e a Zende e va via. Quando proprio il giovane stilista nipote di Ridge raggiunge l’amico per parlare con lui e cercare di capire se ci sono margini per riuscire a sanare il diverbio fra le due sorelle, Carter gli risponde che è troppo tardi perché Paris è appena andata via decisa a partire. A quel punto Zende ha uno scatto e corre per le scale con l’intento di raggiungerla.

Hope è molto spaventata dall’atteggiamento di Liam perché capisce che c’è qualcosa che non va ma al tempo stesso non riesce a capire che cosa lo turbi così tanto. Quando il ragazzo inizia a fare un discorso molto lungo che gira intorno al problema, parlando di una cosa grave che è successa a Steffy e che cambierà il corso della sua vita e della sua famiglia ma anche di quella di Hope e Liam, la Logan inizia a capire che cosa voglia dire il marito e gli chiede apertamente di cosa stia parlando. A quel punto lo Spencer non può fare altro che dirle che sta cercando di raccontarle di un grave errore che ha fatto, che avrebbe dovuto confessarle già da tempo. Anche Steffy si trova a confrontarsi con Finn ma non riesce a dirgli nulla perché il medico le sta dicendo cose davvero profonde. Le racconta di essere sempre stato appassionato del suo lavoro, visto che gli piace aiutare le persone, ma da quando ha conosciuto lei la sua esistenza ha preso una forma diversa, più bella. Non le nasconde di sognare un futuro insieme, vivere nella stessa casa, anche in quella sulla spiaggia se Steffy lo desidera. Le confessa infine di non sentirsi minacciato da Liam e dalla sua presenza che aleggia sempre nella casa, anche grazie alla foto che è rimasta al suo posto: sa che rappresenta un bel ricordo ma è sicuro che lo Spencer sia ormai il passato, mentre la loro relazione rappresenta il futuro di entrambi. Steffy ha un groppo alla gola.

