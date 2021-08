Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 agosto: Ridge e Shauna: nozze non valide?

Shauna racconta a Ridge, alla presenza di una trionfante Quinn e di un incredulo Eric, che loro due a Las Vegas si sono sposati quindi è lui il marito di cui parla. Il Forrester ovviamente non ricorda nulla e per tale motivo chiede alla donna di raccontargli che cosa è accaduto esattamente quella notte. Si viene così a scoprire che l’ultima notte sulla Strip della città i due hanno fatto il giro dei casinò, bevuto e giocato molto per poi ritrovarsi, completamente ubriachi, davanti ad una di quelle cappelle che sono aperte tutta la notte. Da lì la decisione un po’ folle di sposarsi immediatamente, con la pronuncia dei voti di fedeltà e amore incondizionato finché morte non li separi. La Fulton dice di credere ciecamente a quello che gli ha promesso quella notte e per questo motivo ha deciso di fare ciò che il neo marito gli ha chiesto subito dopo la cerimonia, mentre i due piloti della Forrester lo portavano via di peso, ossia fare immediatamente le valigie e raggiungerla a Los Angeles. Mentre Ridge scopre di essere bigamo, Brooke sta raccontando a Donna di come lei e il marito si sono riconciliati e di quanto le pesi in questo momento, anche se si tratta di soli due giorni e soprattutto si allontana per fare visita alla figlia e al nipotino che non vede mai.

Beautiful, dove eravamo rimasti?

Il Dott. Finn si congeda da Steffy chiedendole il permesso di ripassare a trovarla nuovamente, visto che abitano così vicino. Poi le propone di darsi del tu ed è evidente che alla ragazza la situazione fa piacere. Non appena il medico va via, però, la Forrester ha un attacco di dolore pazzesco e deve ricorrere immediatamente ad altri analgesici, scoprendo che la confezione che le avevano dato in ospedale è quasi finita, segno che ne sta facendo un uso smodato. Subito dopo, però, Steffy viene raggiunta dal fratello Thomas che si sta impegnando molto per far sì che la ragazza possa perdonare tutto il male che le ha fatto. Questa volta ha portato una confezione di gelato che le piace tanto e le propone di prendere due cucchiai e fare due chiacchiere mentre lo mangiano. Coglie così l’occasione per raccontare alla sorella che nei giorni precedenti ha visto Douglas è l’ha portato a visitare il museo dei bambini, avendo pure modo di rassicurare il bambino sulle condizioni di salute della zia, questione che lo preoccupava molto. Thomas, però, non crede fino in fondo che Steffy stia davvero bene e chiede insistentemente alla sorella di dirle la verità sulle sue reali condizioni di salute.

Beautiful, anticipazioni 12 agosto

Nella puntata di giovedì 12 agosto Ridge dice a Shauna che le loro nozze non possono essere valide perché lui è ancora legalmente sposato con Brooke ma la Fulton lo smentisce: prima della cerimonia nella cappella di Las Vegas proprio lo stilista ha insistito per spedire i documenti del divorzio già firmati sia da lui che da Brooke, quindi il loro matrimonio è perfettamente valido. A quel punto Ridge non sa cosa fare e soprattutto come dire alla Logan che ormai è sposato con un’altra donna. Brooke invece ha ricevuto una chiamata di Bridget che ha annullato il loro viaggio per problemi di lavoro e quindi pensa che questo imprevisto sia capitato al momento giusto, così potrà festeggiare la riconciliazione con quello che crede essere ancora suo marito. Steffy contatta il Dott. Finn sia perché ha piacere di vederlo sia perché vuole chiedergli la ricetta per avere altri antidolorifici ma il medico è convinto che ormai la sua paziente, con la quale c’è un evidente feeling, possa passare a qualcosa di più leggero.

