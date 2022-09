Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 settembre: Thomas non denuncia Justin

Beautiful, anticipazioni puntata 12 settembre

Nella puntata di oggi, lunedì 12 settembre, della soap opera Beautiful la passione scoppia nuovamente fra Quinn e Carter, i quali però si giurano a vicenda di non rivedersi mai più. Le emozioni, però, non sono finite per Quinn che scopre che Eric ha tolto il suo ritratto dal camino di Villa Forrester e lo ha regalato a Carter, il quale lo conserva in casa. Finn decide di acconsentire alla richiesta di Steffy e i due progettano felici il loro futuro insieme. Thomas persuadere il padre a non denunciare Justin visto che si rende perfettamente conto di che cosa voglia dire perdere del tutto la testa. Poi aggiunge che Bill é sempre stato un pericolo per la famiglia Forrester, quindi potrebbe rivelarsi molto utile avere dalla propria parte una persona come Justin che conosce tanti segreti dello Spencer e può aiutarli a batterlo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Bill non perdona Justin!

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Beautiful Katie e Wyatt provano a convincere Bill a dare una seconda opportunità a Justin ma lo Spencer non ne vuole sapere. Secondo Wyatt, il vuoto lasciato dall’avvocato sarà molto difficile da colmare perché Justin è sempre stato il suo braccio destro, quello che conosceva tutti i segreti dell’azienda ed era in grado di risolvere qualsiasi problema. Katie, invece, pensa all’affetto che Bill ha sempre nutrito nei confronti dell’amico e sa che, anche se ora l’uomo si sente giustamente ferito per il tradimento, prima o poi inizierà a sentire la sua mancanza, quindi tanto vale ricorrere al perdono. Lo Spencer, però, pensa che il tentativo compiuto da Justine di impadronirsi della sua azienda sia un tradimento troppo grande da superare, quindi conferma di non avere più intenzione di avere a che fare con lui. Poi aggiunge di essere sicuro che l’avvocato riceverà la giusta punizione visto che Ridge certamente lo manderà in prigione per aver rapito Thomas. Lo Spencer non sa che proprio in quel momento Justin è alla Forrester, al cospetto di Ridge e di Thomas e sta proponendo ai due di evitarli la denuncia: in cambio è disposto a rivelare tutti i segreti della Spencer e del suo proprietario.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Bill perdonerà Justin?

Quinn è nell’appartamento di Carter: ha raggiunto l’avvocato perché intende chiedergli di essere il suo difensore nella causa di divorzio da Eric. L’uomo, però, le comunica una notizia che la Fuller non avrebbe mai immaginato: Ridge ha messo una buona parola per lui e così Eric ha deciso di dargli una seconda opportunità, evitando di licenziarlo. Purtroppo per Quinn, però, uno dei primi incarichi che ha ricevuto è stato proprio quello di seguire il Forrester per la separazione legale. La Fuller è un po’ dispiaciuta di averlo contro in tribunale ma sa che per Carter è davvero un colpo di fortuna. Aggiunge, però, che si rende conto che questo incarico decreterà anche la fine della loro storia clandestina. Fra i due, però, sembra essere sul punto di riaccendersi la scintilla della passione. Steffy e Finn sono a casa soli con il piccolo Hayes perché Kelly è con Liam e Hope. I due approfittano di un attimo di relativa tra qualità per finire di compilare il certificato di nascita del piccolo, argomento che consente alla ragazza di porre al compagno una questione che le sta molto a cuore. Steffy chiede a Finn di chiamare il bambino Hayes Forrester Finnighan, aggiungendo quindi anche il cognome della madre a quello del padre. Il dottore in un primo momento è spiazzato da questa richiesta ma non sembra essere contrario: è disposto a tutto pur di rendere felice Steffy.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Bill scopre la verità su Justin

© RIPRODUZIONE RISERVATA