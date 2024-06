Beautiful, anticipazioni puntata 13 giugno 2024/ Ridge é conteso tra Brooke e Taylor?

Prosegue l’appuntamento con la soap Beautiful e secondo le anticipazioni di oggi vedremo Brooke maturare una scelta personale dalle ripercussioni importanti nella sua vita così come quella di altre due figure a lei vicine, infatti non sarebbe certa di volere la presenza di un uomo al suo fianco come compagno di vita. Una decisione cui la donna potrebbe giungere anche per effetto dell’influenza del vincolo nel sodalizio maturato con Taylor. Con la seconda, la prima non intenderebbe oltremodo giocare il ruolo di rivale in amore, dal momento che le due si scoprono contendersi le attenzioni di un terzo ruolo protagonista nelle trame della soap, parliamo di Ridge. All’uomo Brooke a questo potrebbe rinunciare in definitiva, anche per non rischiare di imbattersi in un conflitto con la “terza incomoda”, per poi compromettere il loro legame.

Beautiful e Endless Love, anticipazioni puntata 13 giugno 2024/ Kemal e Nihan passano la notte insieme, ma...

Anticipazioni Beautiful, relative alla nuova puntata datata 13 giugno 2024

Tra le anticipazioni dell’atteso appuntamento di Beautiful previsto in onda oggi, Brooke e Taylor valutano cosa accadrebbe alla loro amicizia qualora Ridge tornasse deciso a volere una di loro. Si attende quindi la scelta di Ridge a Beautiful. Ma quale destino attende i protagonisti, tra le importanti scene della trama della soap americana?

Beautiful e Endless Love, anticipazioni puntata 12 giugno 2024/ Taylor in forte crisi, Brooke preoccupata

Tra i protagonisti Ridge é conteso tra le donne amiche e rivali in amore, Brooke e Taylor…

Le due amiche rivali in amore intendono avere un chiarimento e Taylor pensa che sarebbe Brooke la prescelta dell’uomo conteso. Eppure quest’ultima non si paleserebbe certa di volere un amore. Intanto Thomas torna a sorprendere, riservando a Hope e Liam una richiesta rispetto alla questione legale da risolvere particolarmente inaspettata e dai risvolti che si preannunciano determinanti tra le trame dei protagonisti della soap made in America. A quanto pare, nel dettaglio, il primo chiederebbe che sia Douglas a potersi fare carico di indicare la più giusta compagnia con cui convivere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA