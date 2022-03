Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 marzo: Finn scopre la verità, perdonerà Steffy?

Beautiful, anticipazioni puntata 14 marzo

Nella puntata di oggi, lunedì 14 marzo, della soap opera “Beautiful” durante una conversazione con Donna, Zoe scopre che Zende è riuscito a convincere Paris a restare a Los Angeles e ad accettare il lavoro alla Forrester. Finn, scioccato da quanto ha appena scoperto, chiede a Steffy se per caso quella notte trascorsa con Liam non sia legata al fatto di essere ancora innamorata del suo ex marito. Steffy, però, lo rassicura sul fatto che si è trattato solo di un errore e gli dice che ama solo lui ed è proprio con Finn che vuole progettare il suo futuro. Anche Hope è estremamente ferita dalla confessione di Liam e non sa se riuscirà a perdonarlo e ad andare avanti con il loro matrimonio. Più del tradimento, la ferisce la consapevolezza che il marito ami anche Steffy.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 marzo: Steffy racconta tutta la verità a Finn

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Carter dice a Zoe che sicuramente Zende in quel preciso momento, mentre loro sono in ufficio, avrà raggiunto Paris e l’avrà convinta ad accettare il lavoro alla Forrester, visto che sembra estremamente determinato a far restare la ragazza in città. Questa idea infastidisce molto la modella che chiede al fidanzato di cambiare argomento, visto che non vuole che l’avvocato si renda conto che altrimenti l’uomo si renderebbe conto che lei è molto gelosa del rapporto che si sta creando fra Paris e lo stilista. Purtroppo, però, l’argomento che l’avvocato vuole parlare del loro matrimonio e invita la fidanzata a fissare una data il prima possibile perché non vuole attendere oltre e desidera solo iniziare la vita matrimoniale. Zoe non è molto felice e si sente in trappola ma cerca di non darlo a vedere. Intanto Zende fa progetti con Paris per quando inizieranno a lavorare insieme ma la ragazza teme la reazione della sorella quando saprà che ha deciso di restare a Los Angeles e lavorare alla Forrester, così Zende si offre di parlare con Zoe al posto suo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Hope ferita dal tradimento di Liam!

Hope non ha preso bene la notizia che Liam le ha dato e affronta con durezza il marito per chiedergli come abbia potuto pensare solo lontanamente che lei sarebbe stata capace di tradirlo, al punto da essere corso subito da Steffy a farsi consolare: l’uomo che lei aveva sposato non sarebbe stato mai capace di fare una cosa del genere. Lo Spencer è mortificato e piange, implorando il perdono della moglie e dicendole che è estremamente pentito di quello che ha fatto e vorrebbe solo ritornare indietro per comportarsi in maniera differente. Le dichiara tutto il suo amore, dicendole che lei, Beth e Douglas, la loro famiglia, sono tutto quello che lui desidera nella vita e la implora di dirgli che questo errore enorme che ha fatto non compromette il loro futuro: se lei riuscirà a perdonarlo, lui trascorrerà il resto della sua vita cercando di fari perdonare. Anche Steffy decide di essere sincera con Finn e di dirgli quello che è successo con Liam. Inizia con il raccontare della sera in cui il suo ex marito ha creduto di assistere al tradimento di Hope e poi alla serata trascorsa insieme, dicendo al compagno che è scattato un bacio con lo Spencer. Finn dichiara di non essere certo contento di ciò che è successo e ribadisce che forse Liam dovrebbe essere più rispettoso della loro relazione, ma dice di riuscire ad accettare l’idea di un bacio. A quel punto Steffy, con le lacrime agli occhi, è costretta a dirgli tutta la verità: sono andati a letto insieme.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 marzo: Liam confessa a Hope il tradimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA