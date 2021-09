Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 settembre: Steffy mischia birra e antidolorifici

Beautiful, anticipazioni puntata 15 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 15 settembre, della soap opera “Beautiful” Hope è talmente felice di avere Kelly a casa con il resto della famiglia che dice a Liam che potrebbero chiedere a Steffy di lasciare la bambina un’ultima sera con loro. Lo Spencer, però, non vuole ferire la sua ex compagna perché sa quanto senta la mancanza della figlia, tuttavia Hope chiede direttamente alla piccola se vuole restare a dormire con la sorellina e ovviamente Kelly accetta. Così Liam avvisa Steffy che la riporterà a casa il giorno seguente. La Forrester finge che la cosa non la ferisca, ma soffre nel pensare che Kelly sia più felice con la famiglia del padre. Nella sua solitudine, finisce così per mischiare birra con gli antidolorifici

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Zoe è molto felice per il pranzo che le ha organizzato Carter. L’avvocato le fa chiaramente capire di tenere a lei in modo diverso da una semplice amicizia ma la modella ammette di essere bloccata: l’ultima volta che qualcuno le ha organizzato un pranzo a sorpresa c’era di mezzo Thomas che la stava manipolando, quindi ora cerca di andarci con i piedi di piombo. Carter, però, le ricorda non solo di non essere il giovane Forrester ma anche di essere incapace di ferire qualcuno a cui tiene molto. Anche la Buckingham ammette di tenere molto a lui, così quando l’avvocato si alza per baciarla, lei lo asseconda con un sorriso e i due finalmente si scambiano il primo bacio. Ridge e Shauna hanno passato un bel pomeriggio insieme in piscina e la Fulton non perde occasione per stuzzicare.

Intanto il litigio fra Quinn e Brooke si fa sempre più aspro: la Logan è certa che dietro tutto ci sia la Fuller e riuscirà a trovare il modo di dimostrare il suo coinvolgimento, così da poter far capire a Eric chi è davvero. Hope e Liam sono molto felici di avere a casa loro Kelly e fantasticano su come sarebbe bello se le due sorelline potessero vivere sempre insieme. Ovviamente i due sanno che non è possibile perché Steffy è solo temporaneamente bisognosa di aiuto, poi riuscirà a prendersi nuovamente cura della figlia. La Forrester, intanto, è a casa sua che sente molto dolore ma aspetta con ansia che Liam le riporti la bambina. Invece dell’ex compagno, però, arriva suo fratello Thomas che non perde certo occasione per dirle che se sta così male fisicamente è perché sta somatizzando l’abbandono dello Spencer.

