Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 marzo: Liam dice a Hope che Steffy è incinta

Beautiful, anticipazioni puntata 16 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 16 marzo, della soap opera “Beautiful” il litigio fra Paris e Zoe raggiunge un livello molto aspro, con accuse reciproche. In particolare Zoe prova a scoraggiare in tutti i modi la sorella dall’iniziare una relazione con Zende mentre Paris non riesce a capire perché la modella sia così contraria a vederla felice con un uomo. Secondo la più piccola delle Buckingham Zoe sarebbe interessata esclusivamente allo status sociale di Carter e ai suoi rapporti con i Forrester ma non amerebbe realmente il suo fidanzato e per questo proverebbe interesse anche nei confronti di altre persone, come Zende. Dopo aver ottenuto il perdono di Hope, Liam è costretto a farle un’altra confessione che mette a dura prova la disponibilità della ragazza: Steffy è incinta e il figlio potrebbe essere proprio dello Spencer. Alla casa sulla spiaggia anche Steffy racconta la stessa cosa a Finn.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Hope ascolta l’accorato appello di Liam a non lasciarlo e a provare a dimenticare il terribile errore che ha commesso e la ragazza, anche se con estrema sofferenza e specificando che probabilmente non riuscirà mai a dimenticare quanto è accaduto fra lui e Steffy, si fa promettere dal marito che una cosa del genere non accadrà mai più e poi gli dice che lo ama troppo e tiene altrettanto alla loro famiglia, per cui è decisa a non buttare all’aria tutto e vuole perdonarlo. Lo Spencer non sa come ringraziarla ma al tempo stesso si rende conto anche del fatto che deve dirle proprio tutto e così le accenna che c’è dell’altro che potrebbe impedire sia a lei che a lui di dimenticare per sempre quello che è accaduto con Steffy: Hope è terrorizzata nel chiedergli di che cosa stia parlando. Anche la Forrester fra le lacrime confessa a Finn del tradimento. Il medico è impietrito e la invita a riflettere bene su quelli che sono i suoi reali sentimenti nei confronti di Liam: se lo ama e pensa che questo possa essere un primo passo nel tornare insieme, deve essere chiara e ammetterlo prima con se stessa e poi con lo stesso Finn.

Steffy ha le idee chiare su quello che vuole e dice al compagno di amare solo lui e di considerare un terribile sbaglio quello che è accaduto con Liam. Poi aggiunge che se lui non dovesse riuscire a perdonarla, capirebbe perfettamente perché sa quanto è grave quello che ha fatto ma allo stesso tempo spera che Finn possa riuscire a capire la tragica circostanza di eventi e pensare ancora che sia realizzabile un futuro insieme. Paris ha finalmente detto a Zoe che ha deciso di accettare il lavoro alla Forrester e chiede alla sorella di poter essere felice per lei. La modella, però, appare molto contrariata e dice alla ragazza che non può basare tutto il suo futuro a Los Angeles sul desiderio di stare accanto ad un ragazzo il quale tra l’altro è appena uscito da un divorzio doloroso. Paris non capisce perché sia così contraria e confessa a Zoe di averlo addirittura baciato ma soprattutto che subito dopo Zende ha baciato lei. Questa informazione getta la modella nel panico perché, anche se non lo ammette, lo stilista delle Forrester le interessa molto e non vuole avere sua sorella come rivale. Proprio per questo motivo Zoe ribadisce a Paris che deve stare ad ascoltarla perché vuole solo il suo bene: deve troncare immediatamente questa cosa sul nascere con Zende e poi lasciare Los Angeles e farsi una vita altrove.

