Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 settembre: cosa ha in mente Thomas?

Beautiful, anticipazioni puntata 16 settembre

Nella puntata di oggi, giovedì 16 settembre, della soap opera “Beautiful” Steffy riceve la vista del fratello Thomas e gli nasconde di aver mischiato alcool e antidolorifici, che le sono stati date per superare il trauma dell’incidente. La ragazza tenta in tutti i modi di sottrarsi ai tentativi meschini del fratello Thomas di psicanalizzare i suoi sentimenti e di sfruttare la sua tristezza per far crescere in lei odio nei confronti di Hope, che ora vive felice con Liam e la figlia Beth. Intanto Hope si offre di riportare Kelly a casa di Steffy, mentre Liam ha un incontro di lavoro alla Spencer Publications.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 settembre: Steffy mischia birra e antidolorifici

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Steffy Forrester fa davvero fatica a riprendersi dopo l’incidente. Sebbene Ridge pensi che Thomas si stia impegnando per riscattarsi e apprezzi molto l’impegno del giovane nei confronti di Steffy, la verità è un’altra: Thomas ha come obiettivo quello di manipolare la povera Steffy per rovinare i rapporti familiari, in particolare con Liam e Hope. Mentre Steffy cerca di sfuggire alle manipolazioni del fratello Thomas, la piccola Kelly si trova momentaneamente a casa con Liam e Hope: i due, sebbene siano molto preoccupati per Steffy, cercano di offrire tutto il loro amore e sostegno alla bambina, convinti che questa azione possa in un certo senso dare supporto anche a Steffy. Purtroppo non sanno che Thomas continua a dire alla sorella che la causa del suo malessere fisico ed emotivo è la mancanza di Liam nella sua vita. Lo scopo è quello di accendere l’odio di Steffy nei confronti di Hope. Nel frattempo Liam arriva in ritardo in ufficio dove sta ad aspettarlo il padre: inizialmente arrabbiato, Bill perdona suo figlio e gli mostra tutta la sua stima per quello che sta facendo e gli dice di essere un padre meraviglioso, migliore di lui.

LEGGI ANCHE:

