Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 maggio: Liam deluso? Hope ha dei dubbi…

Beautiful, anticipazioni puntata 17 maggio

Nella puntata di oggi, martedì 17 maggio, della soap opera “Beautiful” Finn e Steffy scoppiano di felicità all’idea che il bambino che la ragazza aspetta sia di tutti e due, così fanno progetti per il futuro. La giovane, però, teme che il fratello non sia completamente innocente ma ancora una volta Finn la rassicura sul fatto che Thomas si sia comportato bene. Liam non riesce a credere a quello che la moglie gli ha raccontato e resta senza parole, tanto che Hope teme che in realtà l’uomo possa essere rimasto male per il fatto di non essere il padre del piccolo. Così gli chiede di essere sincero nel raccontare i suoi sentimenti sulla mancata paternità. Anche Brooke e Ridge sono molto confusi circa il racconto di Thomas, soprattutto perché non credevano Vinny capace di arrivare a tanto. Lo stilista racconta nei dettagli tutto quello che è accaduto: non ha smesso di amare Hope ma non vuole averla grazie all’ennesimo inganno.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Steffy non riesce a credere a quanto Finn le sta dicendo e accetta con gioia la proposta di matrimonio nonché l’idea di creare insieme al compagno una famiglia, finalmente senza più alcun vincolo e limitazione. Finn, però, prima di festeggiare la loro ritrovata serenità vuole innanzitutto spiegarle tutto quello che è successo e in particolare il ruolo di Thomas. Steffy è soprattutto spaventata all’idea che suo fratello possa essere in qualche modo coinvolto nei tranelli di Vinny ma il medico le dice che non solo non è coinvolto in questo pasticcio, tutta opera del tecnico di laboratorio, ma è stato anche colui che ha scoperto l’inganno e ha portato a galla la verità. Quindi, in definitiva, Thomas è davvero un eroe e devono solo a lui il fatto di poter essere finalmente una famiglia. Negli uffici della Forrester, Brooke e Ridge discutono sulla decisione presa da Steffy e si rendono conto che in effetti la ragazza ha deciso anche per il suo compagno ma sta facendo un sacrificio enorme che fa capire quanto ami il suo compagno, tanto da essere disposta a separarsene per riuscire a renderlo felice. I due, però, stanno per avere una notizia incredibile.

Arriva, infatti, Thomas che sta cercando Steffy ed è preoccupato che Finn non sia riuscito a trovarla prima della partenza della sorella. Sia Brooke che Ridge gli chiedono come mai faccia questa domanda e spiegano che la ragazza ha deciso di andare via perché non vuole costringere Finn in una vita che non è la sua. A quel punto, però, il giovane stilista della Forrester racconta che il figlio che la sorella aspetta non è di Liam, come tutti pensavano, ma di Finn visto che è stato Vinny a modificare i risultati del test. Anche Hope, raggiunta a casa da Liam, cerca di trovare le parole per raccontare al marito quello che è successo. Innanzitutto gli dice che ha una bella notizia da dargli, che però non cambia nulla sulle loro difficoltà in quanto resta il fatto che lui l’ha tradita con Steffy. Poi cerca le parole più dolci e appropriate per comunicargli che il figlio che Steffy aspetta non è suo ma di Finn.

