Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 marzo: Finn vuole fidarsi di Steffy, Hope…

Nella puntata di oggi, giovedì 17 marzo, della soap opera “Beautiful” Hope e Finn hanno affrontato in modo molto diverso il tradimento dei rispettivi partner. Mentre, infatti, il medico sembra voler dimenticare quello che è accaduto e spera che il figlio che Steffy aspetta sia il suo, la Logan non ha assorbito bene la notizia della nuova gravidanza e pensa che questa novità possa essere il colpo di grazia al suo matrimonio. Più tardi Liam e Steffy si confrontano sulle reazioni che hanno avuto i loro rispettivi partner. Vinny va a trovare il suo amico Thomas e si meraviglia molto della nuova veste del suo amico che è diventato completamente diverso dal ragazzo ambizioso e macchinatore che era prima dell’incidente. Lo stilista lo mette a conoscenza delle ultime novità della sua vita e del rapporto con Hope che ora è molto più disteso.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Hope incalza il marito perché vuole sapere che cosa altro ci sia di così grave da non riuscire a confessare, così lo Spencer è costretto a dirle che Steffy è incinta e che potrebbe essere lui il padre del bambino che aspetta. Hope è sconvolta e con molta rabbia lo accusa di non essere stato attento alla sicurezza quella sera, forse troppo preso dalle emozioni che stava vivendo. Liam ribadisce che so è trattato di un errore enorme e se lei riuscirà a superarlo lui si impegnerà in tutti i modi per curare il loro amore e il loro matrimonio al fine di vivere felici per il resto della loro vita. Anche Steffy si trova a dover affrontare il giudizio di Finn per quello che è successo quella sera con Liam. Dopo aver specificato che l’unico uomo che ama è lui e che desidera tanto che il dottore possa perdonare il suo sbaglio per riprendere la loro storia da dove si era interrotta, Steffy aggiunge che però quello che ha fino ad ora raccontato non è tutto ma c’è altro. Infatti confessa al compagno di essere incinta ma di non essere sicura di chi fra lui e Liam possa essere il padre del bambino. Finn da un lato è felice perché ha sempre desiderato un figlio, in modo particolare da Steffy, dall’altro teme che il bambino possa essere dello Spencer e questo voglia dire la fine della sua relazione con la Forrester.

Zoe prova a convincere Paris che non è il caso di restare a lavorare alla Forrester e buttarsi a capofitto in una relazione con Zende e le vuole far credere che questi consigli sono solo per il suo bene. Tanti anni a contatto con la sorella le hanno permesso di conoscerla meglio di quanto si possa pensare e così le dice subito che non sembra affatto che i consigli siano dati per il suo bene quanto piuttosto si tratti di un modo di marcare il suo territorio e di liberarsi della sua presenza: Paris dice di capire perché possa volere questo per quanto riguarda l’azienda ma non capisce che cosa abbia a che fare con Zende. La modella prova a dissimulare dicendo che sono tutte fantasie visto che lei ha la sua vita, tra l’altro invidiabile visto che sta per sposare Carter il quale è il direttore operativo della Forrester. A quel punto la più piccola delle Buckingham rinfaccia alla sorella che probabilmente è più interessata al fidanzato per la sua posizione e i suoi soldi piuttosto che per amore reale. Questa ipotesi agita ancora di più Zoe che a quel punto intima alla sorella di andarsene immediatamente e di troncare la relazione con Zende ma Paris si impone e risponde alla sorella che non solo accetterà il lavoro perché è un’occasione da non perdere, ma vedrà anche come si evolveranno le cose con lo stilista.

