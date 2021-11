BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 17 novembre: Steffy torna a casa, Liam è furioso

Nella puntata di oggi, mercoledì 17 novembre, della soap opera statunitense “Beautiful” Steffy può finalmente tornare a casa. Per farle una sorpresa, Finn organizza qualcosa di veramente speciale e porta lì Kelly che non vede la sua mamma da tanto tempo. Steffy ovviamente ne è molto felice e si sente sempre più legata a lui. Quando Liam lo scopre, non prende affatto bene questa iniziativa perché riteneva fosse un suo diritto quello di portare la bambina a Steffy, visto che è il padre. Il suo nervosismo è lampante e non si nasconde neanche davanti a Hope e Thomas, suscitando il fastidio della prima ma il compiacimento del secondo che pensa di potersi insinuare di nuovo nella vita di Hope. Carter ha una proposta da fare a Zoe poiché le vuole chiedere di trasferirsi a casa sua, così la raggiunge negli uffici della Forrester e la trova in compagnia del suo amico Zende. L’avvocato non si rende conto che c’è un palpabile interesse reciproco fra i due.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Finn dice a Steffy di avere una sorpresa per lei visto che ora sta meglio e deve iniziare a prepararsi al suo ritorno a casa. I due vengono poi raggiunti da Kevin, il medico che sta seguendo la Forrester, e entrambi le parlano di questa novità: tutti coloro che sono riusciti a combattere la dipendenza, realizzano un contributo video che può essere di aiuto a quanti si trovano nella stessa situazione e non sanno come affrontarla. La ragazza guarda quindi queste piccole presentazioni e si sorprende molto quando al termine i due uomini le chiedono di girarne uno anche lei. Non si lascia certo intimorire dalla prova a realizza un contributo filmato davvero molto commovente, in grado di suscitare emozione anche nei presenti. Intanto Zende dice a Zoe di conoscere già la storia del rapimento di Beth e del suo coinvolgimento ma aggiunge di apprezzare molto il fatto che la ragazza abbia trovato il coraggio di aprirsi così tanto con lui. Quello che ha fatto è orribile ma tutti possono sbagliare e se la sua famiglia l’ha perdonata riprendendola a lavorare alla Forrester, allora anche lui può fare altrettanto.

Liam ha una discussione piuttosto accesa con il padre poiché Bill cerca di fargli capire che la sua antipatia nei confronti di Finn in realtà è dettata dal fatto che è geloso di lui e dell’interesse che Steffy prova nei confronti del medico. Poi aggiunge che capisce se una parte di lui amerà per sempre la ragazza, suscitando un certo fastidio in Liam che non dimentica che a causare la fine del suo matrimonio con la Forrester è stato proprio il padre. Più tardi Liam raggiunge Hope alla Forrester, dove trova la moglie in compagnia di Thomas visto che lo stilista ha provato a convincere la ragazza a riprenderlo a lavorare alla sua collezione di moda, senza però successo. Lo Spencer dimostra tutto il suo fastidio nei confronti di Finn e del suo interesse per Steffy ma la moglie questa volta è meno comprensiva e cerca di fargli capire che questa sua gelosia stavolta è fuori luogo perché è solo un bene per la ragazza se inizia a rifarsi una vita accanto ad un’altra persona. Thomas ascolta senza dire una parola ma è evidente che già sta pensando a come poter utilizzare queste frizioni fra moglie e marito a suo favore…

