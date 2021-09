Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 settembre: Steffy litiga con Hope per Kelly

Beautiful, anticipazioni puntata 17 settembre

Nella puntata di oggi, venerdì 17 settembre, della soap opera statunitense “Beautiful” Bill è molto orgoglioso del figlio Liam per come si sta prendendo cura delle sue figlie e del figlio della compianta Caroline. Intanto Hope va a casa di Steffy ma lascia Kelly a casa con Beth e la nonna, convinta che alla Forrester serva più tempo per riprendersi. Quando però arriva a casa di Steffy, viene aggredita dalla Forrester. Fra le due nasce un acceso litigio: la piccola Kelly è sua figlia e non sta alla Logan prendere decisioni senza consultarla. Hope rimane molto turbata dalla reazione eccessiva di Steffy…

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Thomas stuzzica la sorella: secondo lui soffre così tanto perché sta somatizzando l’abbandono di Liam, tornato con Hope. Steffy nega tutto e gli risponde che sente solo la mancanza di Kelly ma che tutto passerà quando finalmente la bambina tornerà a casa e potranno trascorrere del tempo insieme. In quello stesso istante, al cottage di Hope e Liam i due ragazzi si barcamenano nella gestione di Douglas, Beth e Kelly. Liam ricorda alla moglie che è arrivato il momento di riportare la bambina a casa ma Hope non se la sente di interrompere il gioco dei tre e vorrebbe che la bambina restasse ancora una notte con la sorellina e il cuginetto. Lo Spencer, però, per non ferire Steffy ritiene più opportuno chiedere prima il permesso alla mamma della bambina, così da non creare situazioni di imbarazzo, ma Hope ne parla con Kelly che esprime il suo desiderio di restare. Quando Steffy chiama per sapere quando riporteranno a casa Kelly, scoprendo così che la bambina resterà ancora dal padre. La Forrester finge di non essere turbata dalla cosa, ma poco dopo si fa prendere dalla tristezza, pensando che la figlia preferisca la nuova famiglia del padre. Così prende degli antidolorifici e poi beve della birra, avendo subito un collasso. La mattina dopo viene trovata in questo stato da Thomas. Intanto Liam fa tardi al lavoro e Bill ricordandogli i suoi impegni. Così Hope si offre di accompagnare Kelly da Steffy.

