Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: Liam è sconvolto

Beautiful, anticipazioni puntata 18 gennaio

Beautiful torna protagonista oggi, 18 gennaio, su Canale 5. Liam ritorna sconvolto a casa di Steffy alla quale dice di aver visto Hope e Thomas che si baciavano. La Forrester sembra credere alla versione raccontata dal suo ex compagno e non si rende conto di come possa essere accaduta una cosa del genere. Intanto Hope, rendendosi conto che effettivamente lo stilista ha qualcosa che non va e molto spaventata dalle sue parole, decide di parlarne con Finn perché inizia a mettere in dubbio le sue sensazioni sul fatto che il Forrester sia davvero guarito dalle ossessioni che lo turbavano. A quel punto il medico, nonché nuovo compagno di Steffy, decide di approfondire l’argomento e di voler parlare con lo stilista per testare la sua salute mentale. Hope prova con insistenza a chiamare Liam ma l’uomo non le risponde a telefono, convinto di aver assistito al tradimento di sua moglie.A Beautiful la Logan inizia a preoccuparsi visto che sapeva che il marito avrebbe trascorso l’intero pomeriggio e anche la sera in compagnia di Kelly e di Steffy per prendere parte ad una festa sulla spiaggia.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Andiamo ora a leggere dove eravamo rimasti in Beautiful. Spinto dal manichino, Thomas dice a Hope di essere stato molto felice di averli lì a cena perché ha finalmente toccato con mano quanto potrebbe essere bello se stessero sempre tutti insieme, proprio come una famiglia. Questa affermazione spaventa molto la Logan che improvvisamente decide di andare via e porta Douglas subito in macchina, con la scusa che si è ormai fatto tardi. La Logan non sa che proprio in quello stesso momento Thomas ha scoperto che proprio in quello stesso momento Liam, attraverso una speciale applicazione del cellulare, ha scoperto che sua moglie è ancora a casa dello stilista. Questa notizia lo manda su tutte le furie e a niente valgono le parole di Steffy che pensa che in realtà tutto il comportamento del Forrester sia la solita manipolazione per trascorrere sempre più tempo con Hope e riuscire di nuovo a convincerla che è lui la persona con la quale dovrebbe costruire una famiglia. Proprio per questo motivo, lo Spencer ha uno scatto di rabbia e decide di raggiungere immediatamente la casa dello stilista, non solo per portare via la moglie con sé ma anche per mettere finalmente in chiaro le cose con Thomas. Ovviamente ignora che la donna è già al cottage.

A Beautiful Thomas parla nuovamente da solo e si dà dello stupido perché ha ascoltato le parole del manichino e in questo modo ha spaventato Hope che è subito fuggita via. Invece avrebbe dovuto essere più cauto e lasciare che la ragazza si abituasse pian piano a riaverlo nella sua vita. Il manichino, però, prende nuovamente forma umana e dice a Thomas che Hope in realtà non era affatto spaventata e che lui non è stato abbastanza audace perché era evidente che la giovane volesse essere baciata. Lo stilista ribatte che da quando ascolta le sue parole sta solo commettendo errori ma proprio in quel momento bussano alla sua porta e quando apre si ritrova davanti Hope che gli dice che ha dimenticato la sua borsa lì e, che visto che Douglas sta giocando con un amichetto, vorrebbe stare un po’ con lui. In realtà si tratta dell’ennesima allucinazione e non c’è realmente Hope ma solo il suo manichino, al quale Thomas racconta la verità su suoi sentimenti e che alla fine bacia con passione. Proprio in quel momento arriva Liam che, trovando la porta aperta, entra senza bussare e si ritrova in una stanza in penombra dove vede Thomas che sta baciando una donna che di spalle sembra proprio Hope. Lo Spencer è sconvolto da questa visione perché è convinto che sia sua moglie.

