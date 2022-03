Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 marzo: Hope litiga con Steffy, Liam con Finn

Beautiful, anticipazioni puntata 18 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 18 marzo, della soap opera “Beautiful” Steffy e Hope hanno un confronto molto acceso negli uffici della Forrester. In particolare la Logan, distrutta dal dolore del tradimento, accusa la sorellastra di volere ancora Liam e di aver approfittato di un momento di debolezza del marito. Anche fra Liam e Finn c’è un aspro confronto: il medico accusa il giovane Spencer di non aver immediatamente affrontato Thomas e quella che lui credeva Hope, perché era solo a caccia di una scusa per correre da Steffy! Liam è annichilito da questa accusa e prova a rassicurarlo sul fatto di amare sua moglie e di non avere alcuna intenzione di mettere fine al suo matrimonio per stare con la Forrester.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful“ Hope piange disperata perché non sa come affrontare il fatto non solo di essere stata tradita ma soprattutto il rischio che Liam possa essere il padre che Steffy aspetta. La Logan ammette di amare ancora moltissimo il marito ma pensa che questo possa essere il colpo finale al loro matrimonio, visto che il bambino che sta per nascere potrebbe essere il fratellino o la sorellina di Kelly. Liam la supplica di non arrendersi e di non lasciare andare così il loro amore ma Hope gli fa notare che è stato lui a mettere a dura prova la loro relazione. Anche Steffy e Finn hanno problemi nel riuscire ad affrontare quello che è successo, soprattutto perché Finn è molto felice all’idea di diventare padre ma è angosciato dall’idea che possa non essere lui il padre del bambino che sta per nascere. La mattina dopo, Steffy affida la bambina alla babysitter che la porterà all’acquario e si prepara ad andare al lavoro ma viene raggiunta da Liam che vuole raccontarle come sono andate le cose la sera prima, quando ha confessato alla moglie del tradimento. Steffy, però, non vorrebbe restare da sola con lui.

Hope va a casa di Brooke perché è alla ricerca di qualcosa che possa distrarla dai suoi pensieri. La madre pensa che le preoccupazioni della figlia nascano dalla stanchezza per far fronte a tanti impegni, così prova a far coraggio alla figlia dicendole che lei e Liam stanno facendo un ottimo lavoro sia come coppia che come genitori, affermazione che non agevola la ragazza a raccontare alla madre tutto quello che è successo. Thomas è tornato al lavoro alla Forrester perché non ne poteva più di restare a casa con le mani in mano. Inaspettatamente il ragazzo riceve la visita del suo amico Vinny, sempre al suo fianco in tutte le ultime vicende. Il ragazzo si scusa per non essere passato prima a trovarlo ma gli dice di essere stato molto impegnato con il lavoro. Thomas ribatte che è stato meglio perché non poteva ricevere visite, poi su insistenza dell’amico racconta tutto quello che è successo, dalla prima caduta fino alla questione del manichino arrivando all’operazione che ha subito. Poi insiste molto sul fatto che, se oggi è ancora qui per poterlo raccontare, il merito è solo di Hope che gli ha salvato la vita arrivando a casa sua nel momento migliore. A Vinny non sfugge l’ammirazione che l’amico ancora prova nei confronti della giovane della quale è sempre stato innamorato.

