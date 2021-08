Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 agosto: Donna corre da Brooke per supportarla

Iniziano a delinearsi i contorni del matrimonio che é stato celebrato fra Shauna e Ridge perché la Fulton si confida con Quinn e le spiega esattamente come si sono svolte le cose. Erano a Las Vegas a casa sua e entrambi avevano bevuto molto anche se era stato il Forrester quello ad esagerare di più. Mentre l’uomo era intento a farsi la doccia, Shauna riceve una chiamata proprio dall’amica che le suggerisce di sfruttare la situazione e di prendere il telefono di Ridge per mandare un messaggio a Carter chiedendo di procedere con la presentazione delle carte del divorzio. La Fulton in un primo momento é titubante, poi si rende conto che si tratta dell’unico modo per avere definitivamente Ridge, visto che già Brooke era sulle sue tracce e minacciava di andarselo a riprendere dopo aver scoperto che era a Las Vegas. Così non solo manda il messaggio ma si accorda con il celebrante di una cappella per matrimoni, suo amico di vecchia data, il quale procede con le pratiche delle nozze anche se lo sposo é completamente ubriaco. La Fuller si complimenta per la riuscita perfetta del loro piano e la invita a non perdersi d’animo, non ora che é la legittima consorte dello stilista.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 agosto: Brooke non accetta la fine del matrimonio

Beautiful, dove eravamo rimasti?

Brooke non riesce a credere alle parole di Ridge e soprattutto é molto arrabbiata perché fin da subito aveva invitato il marito a non fidarsi della donna. Secondo la Logan, però, fortunatamente questa bravata non avrà conseguenze perché il matrimonio non é valido in quanto lui é ancora legalmente suo marito. A quel punto Ridge va avanti con il suo racconto e deve parlare anche del divorzio e di Carter. Lo stilista aggiunge che é sua intenzione rimettere le cose a posto per poter trascorrere tutto il resto della sua vita con lei ma prima deve risolvere la questione con Shauna. Anche Donna nel frattempo ha sollevato lo stesso dubbio ad Eric: come é possibile che Ridge abbia sposato la Fulton se era ancora sposato con sua sorella? A quel punto il capostipite dei Forrester é costretto a raccontarle tutto, in particolare il ruolo di Carter in questa vicenda. In un ufficio attiguo Hope e Zoe si confrontano su alcuni aspetti di lavoro e sono molto felici nel notare che il loro rapporto é migliorato moltissimo e che ora hanno veramente superato la vicenda del rapimento di Beth, riuscendo a collaborare senza problemi. Proprio da questo confronto nasce l’idea di istituire una borsa di studio sovvenzionata da Hope For the Future e destinata alle ragazze meritevoli nell’ottica dell’inclusione.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 agosto: Brooke in lacrime per Ridge

Anticipazioni Beautiful 19 agosto

Nella puntata di giovedì 19 agosto, Donna corre da Brooke per darle tutto il suo supporto morale per superare il dolore dovuto alla situazione fra lei, Ridge e Shauna. Proprio il Forrester racconta a Steffy di aver sposato la Fulton e la ragazza ne é sconvolta, visto che la considera responsabile della vicenda di Phoebe/Beth. Più tardi la ragazza riceve la visita del fratello e gli racconta quanto ha saputo dal padre: Thomas si convince che Shauna abbia ordino qualche inganno per convincerlo a sposarla ma non riesce a commentare con la sorella perché Steffy viene presa da fitte di dolore. Quinn pensa che sia arrivato il momento di dare un colpo definitivo al rapporto fra Brooke e Ridge per cui consiglia all’amica di sedurre il suo neo marito. In questo modo il matrimonio sarà stato consumato a tutti gli effetti, visto che i due coniugi non hanno ancora avuto un attimo di intimità, e le nozze non potranno essere annullate.

