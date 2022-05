Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 maggio: Steffy si libera del passato con Liam

Beautiful, anticipazioni puntata 19 maggio

Nella puntata di oggi, giovedì 19 maggio, della soap opera “Beautiful” Steffy decide di chiudere finalmente con il suo passato e toglie dalla parete del soggiorno la foto sua e di Liam per sostituirla con una che la ritrae insieme a Kelly e a Finn. Brooke non si fida molto di Thomas e pensa che in qualche modo possa essere stato complice di Vinny, il ragazzo capisce i suoi timori e ammette di essere ancora innamorato di Hope ma di non essere coinvolto nei piani dell’amico. Anche fra Liam e Hope c’è una discussione molto simile perché lo Spencer accusa il rivale di aver architettato tutto per uscirne pulito. La moglie, però, è certa che il fratellastro non centri in questa situazione e anzi fa notare a Liam che Thomas le ha dimostrato in questa situazione una lealtà che lui, invece, non ha saputo avere nei suoi confronti, nonostante il legame matrimoniale.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Liam dice di sentirsi come se avesse perso qualcosa dopo aver saputo che il figlio che Steffy aspetta è di Finn e non è suo. Precisa subito con la moglie che di certo non è dispiaciuto, perché sa che questo può cambiare tutto, ma comunque anche se è stato “padre” per poco tempo, comunque ha avuto modo di affezionarsi all’idea. Tuttavia è molto felice per Finn e Steffy, sa che daranno al bambino tutto l’amore di cui ha bisogno, piuttosto si chiede se questa nuova scoperta possa in qualche modo cambiare le opinioni di Hope sul loro matrimonio e possa essere quel quid in più che la spinge a perdonare l’accaduto e a provare a salvare il loro rapporto. La Logan spiega che certamente è un sollievo per lei sapere che il marito non avrà un secondo figlio da Steffy, tuttavia si immedesima nei panni di Liam e comprende che può essere dispiaciuto. Non riesce, però, ancora a far finta che il tradimento non ci sia stato e dice allo Spencer che ha bisogno di altro tempo per riuscire a capire davvero quali sono i suoi sentimenti a riguardo. Di tutt’altro tenore, invece, le conversazioni a casa di Steffy.

La donna continua a ripetere a Finn di quanto si senta fortunata per avere accanto un uomo che era disposto ad amarla e a perdonarla anche sapendo che il figlio che aspetta è di un altro. Ora che hanno scoperto che il bambino è proprio del medico, potranno finalmente avere la vita che hanno sempre sognato. Negli uffici della Forrester, finalmente Ridge riceve un messaggio da Steffy e si rende conto che la ragazza ha deciso di restare a Los Angeles perché ha appianato tutte le divergenze con Finn, legate alla paternità del figlio che aspetta. Brooke sembra molto distratta perché pensa a quando anche Hope saprà la novità, Ridge se ne accorge e le chiede a cosa stia pensando, così la Logan gli spiega che forse quando la figlia verrà a sapere della novità troverà la forza di perdonare quello che Liam ha fatto. A quel punto Thomas spiega che in realtà Hope lo sa già visto che lui è corso a dirglielo non appena l’ha saputo, poi l’ha lasciata in compagnia di Liam perché ha pensato che avrebbe decisamente preferito parlato di questo con il marito senza interferenze. Brooke è stupita dell’altruismo del figliastro ma Ridge interviene dicendo che è la dimostrazione chiara dell’impegno di Thomas nel migliorare e far scordare tutte le brutte cose fatte in passato ma è pure il sintomo della sua guarigione dall’ossessione nei confronti di Hope. Il ragazzo conferma di essere interessato solo alla felicità della giovane, anche se dovesse essere accanto a Liam.

