Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Carter bacia Zoe!

Beautiful, dove siamo rimasti?

Oggi, giovedì 2 settembre, va in onda un nuovo episodio della soap opera statunitense “Beautiful”. Vediamo cosa è successo nell’ultima puntata prima di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi. Nella puntata di ieri, mercoledì 1° settembre, Bill ricorda a Quinn che lui ha una famiglia con Katie e Will, ma la Fuller ribatte che ormai la sua ex compagna ha capito che il suo cuore batte per la sorella. Quindi lo invita a riconquistare Brooke. Intanto a casa Forrester, Eric si ritrova da solo con Shauna: la Fulton sa che in qualche modo Ridge resterà per sempre legato a Brooke, ma ora lei è la sua legittima moglie. Shauna afferma di amare veramente Ridge e proprio per questo motivo gli concederà tutto il tempo necessario per riuscire a superare la rottura con Brooke. Tuttavia spera che il loro matrimonio duri a lungo. Intanto Brooke e Ridge hanno deciso di ricominciare insieme, anche se la Logan teme che Shauna si opporrà all’annullamento.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 settembre: Bill va da Brooke, mentre Ridge...

Negli uffici della Forrester, Carter approfitta dell’incontro con Zoe per chiederle come stia dopo la rottura con Thomas. La ragazza ammette di esserci rimasta molto male perché credeva nel legame con il giovane stilista, raccontando anche che Thomas le ha chiesto scusa e di dare una seconda possibilità alla loro storia ma lei ha deciso di metterci per sempre una pietra sopra. A quel punto Carter le confessa che lui non ha mai smesso di pensare a lei.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Carter si avvicina a Zoe

Anticipazioni Beautiful, 2 settembre

Nella puntata di oggi, giovedì 2 settembre, della soap opera “Beautiful” Quinn è convinta che Bill riuscirà a separare per sempre Brooke e Ridge. Brooke riceve la visita dello Spencer il quale le dichiara eterno amore e le propone di stare insieme. Brooke gli risponde che anche lei lo amerà per sempre, non sapendo che Ridge è nascosto dietro una porta. Il Forrester va via di casa senza avere il tempo di ascoltare la seconda parte del discoro di Brooke: nonostante tra lei e Bill ci sarà sempre un legame profondo, è Ridge l’uomo con cui vuole trascorrere il resto della sua vita. Zoe è molto colpito dalle parole di Carter e accetta di uscire con lui, visto che anche lei ha sempre provato interesse nei suoi confronti. A quel punto l’avvocato decide di fare la mossa successiva e la bacia appassionatamente.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 30 agosto: Bill innamorato di Brooke, Katie...

© RIPRODUZIONE RISERVATA