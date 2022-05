Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 maggio: Liam chiede a Hope una seconda chance

Beautiful, anticipazioni puntata 20 maggio

Nella puntata di oggi, venerdì 20 maggio, di “Beautiful” Liam chiede a Hope di dargli una seconda possibilità come ha fatto con Thomas. Dopo il rapimento di Beth, la ragazza è comunque riuscita a perdonare il fratellastro, colpevole anche di un tentato rapimento nei suoi confronti, perché quindi non dovrebbe dare una nuova chance al loro rapporto? Liam, poi, pensa anche che i continui tentativi di Hope di giustificare il figlio di Ridge in qualche modo abbiano spinto il marito a tradirla. Thomas dice a Brooke che non dovrà più temere nulla da parte sua: l’amore che prova nei confronti di Hope è sano ed ha imparato ad accettare anche il fatto che non sia lui l’uomo con il quale vuole stare la Logan. Dopo aver detto a Kelly che stanno per sposarsi, Steffy e Finn hanno una seconda notizia per la bambina: a breve avrà una sorellina oppure un fratellino perché la mamma aspetta un bimbo.

Nelle puntate precedenti della soap opera”Beautiful” Steffy e Finn fantasticano su quella che sarà la loro vita e la ragazza, su suggerimento del compagno, chiama Liam per accertarsi che abbia avuto anche lui la notizia e l’abbia presa bene. Poi la Forrester fa un gesto molto bello, cioè toglie finalmente dalla parete del soggiorno la foto che la immortalava con Liam e si fa aiutare dal compagno a fissare le foto di lei e Finn ma anche quelle con loro due e Kelly. La coppia di neo fidanzati, poi, decide di comunicare alla bambina che a breve Finn si trasferirà a vivere con loro visto che ha chiesto alla mamma di sposarlo e loro tre diventeranno una famiglia. Steffy si affretta anche a dire a Kelly che il suo papà farà sempre parte delle loro vite ma ora Finn sarà una specie di secondo papà e dovrà aiutarlo a capire come si fa questo importante mestiere. La bambina sembra felice perché Finn le piace molto e con lui si diverte sempre. Non c’è la stessa gioia, invece, a casa di Hope e Liam perché quest’ultimo chiede alla moglie se riuscirà a perdonarlo e la ragazza risponde che, pur se non sarà il padre del secondo figlio di Steffy, comunque resta il fatto che lui l’ha tradita.

Il discorso dei due, poi, passa su un altro argomento e cioè Thomas. Liam dice alla moglie di nutrire dei seri dubbi sul Forrester: forse non è l’eroe che tutti credono in questo momento ma ha manovrato la situazione, come ha già fatto in passato, per sembrare il buono e far passare Vinny come il cattivo. Hope, però, a questa ricostruzione si arrabbia molto perché ritiene che Thomas abbia fatto grandi sforzi per diventare una persona migliore e che si è rivelato in questa vicenda molto più leale di lui, che invece è rimasto impegnato nel loro matrimonio probabilmente amando da sempre un’altra donna. Anche Brooke ha dei dubbi su Thomas e li fa presenti a Ridge, chiedendogli se per caso ha pensato anche lui che dietro all’improvviso interessamento di Vinny per le sorti dell’amico non ci sia proprio una manovra del figlio. Thomas sente tutto e irrompe nell’ufficio dicendo a Brooke che i suoi dubbi sono legittimi perché lui ama ancora Hope ma al tempo stesso non farebbe mai nulla per farla soffrire nuovamente. Per questo è corso ad avvisarla che il figlio di Steffy in realtà non è di Liam, così la ragazza potrà decidere se restare con il marito oppure cercare la felicità con un altro uomo, ma avendo ben presente la verità. Brooke è senza parole.

