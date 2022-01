Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 gennaio: Finn capisce il problema di Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 21 gennaio

Nella puntata di oggi, venerdì 21 gennaio, della soap opera statunitense “Beautiful” Steffy e Liam bevono troppo e quando lo Spencer inizia a dire alla sua ex compagna che forse ha sbagliato nel lasciarla e sposare Hope, Steffy non resiste e lo bacia. I due finiscono per trascorrere la notte insieme e quando il mattino dopo si svegliano sono molto imbarazzati e si dicono a vicenda di aver fatto un grave errore perché in realtà non desiderano tornare ad essere una coppia. Poi Steffy consiglia a Liam di tornare da Hope e cercare di capire che cosa sia successo con il fratello la sera prima. Hope pensa che il marito sia arrabbiato con lei per la questione della cena e che per questo abbia deciso di dormire in ufficio. Viene poi raggiunta da Finn il quale è preoccupato per Thomas e, quando la Logan gli dice che lo stilista ha raccontato di essere caduto, capisce che i suoi sintomi sono riconducibili ad un trauma cranico.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful“ Liam non riesce a credere a quello che ha visto eppure è assolutamente convinto di aver visto Thomas mentre baciava Hope e le diceva che la serata che stavano per trascorrere non l’avrebbero mai più dimenticata. Mentre poi lo stilista si avvicinava per baciarla, la Logan non faceva assolutamente nulla per scansarsi. Steffy è certa che la ragazza che Liam crede di aver visto non poteva essere assolutamente sua moglie perché lei non lo avrebbe mai tradito in questo modo ma lo Spencer è molto sicuro e le dice che ha bisogno di bere per riuscire a superare lo shock di aver visto la moglie fra le braccia di un altro. Inizialmente Steffy prova a sconsigliargli di farlo, poi capisce che Liam ha bisogno di distrarsi e così gli fa compagnia. Intanto la Logan sta ripetutamente provando a chiamare il marito e gli ha mandato anche un messaggio per sapere quando farà ritorno ma da parte sua non riceve alcuna risposta e inizia ad essere abbastanza preoccupata. Sta però per ricevere una visita a sorpresa. Alla porta del cottage, infatti, bussa Wyatt che non vede il fratello dal giorno prima e così gli ha portato dei documenti di lavoro da firmare molto urgenti.

Il fratello di Liam è molto stupito quando sente che non c’è perché ormai è tardi e gli sembra strano che il ragazzo stia passando tutto questo tempo con Kelly e Steffy. Questa perplessità di Wyatt alla fine manda in agitazione anche Hope che in effetti è stupita per il fatto che il marito non abbia ancora dato segni di vita. Si confida quindi con il cognato e gli dice che con ogni probabilità Liam sarà arrabbiato perché lei ha trascorso la serata con Thomas. L’evento è stato casuale in quanto voleva solo accompagnare Douglas e poi è tornata a casa subito dopo cena ma teme che Liam si sia offeso e per questo non le risponda. Wyatt prova a tranquillizzarla e le dice che probabilmente il fratello avrà messo solo la suoneria in modalità silenziosa per non essere disturbato mentre sta con la bambina, poi non riesce a trattenersi e le chiede come mai, nonostante tutto quello che Thomas ha fatto, lei ancora si fida di lui e trascorre del tempo insieme. Finn è giunto a casa del Forrester e trova lo stilista in un forte stato di agitazione, ansioso di mandarlo via. Per questo inizia a fargli delle domande senza mai nominare Hope ma comunque tese ad indagare se abbia ancora un’ossessione nei confronti della Logan. Thomas se ne rende conto e per questo motivo si chiude ancora di più, invitandolo ad andare via.

