Beautiful, anticipazioni puntata 21 giugno 2024/ Thomas si riavvicinerà a Douglas?

Beautiful, anticipazioni puntata 21 giugno 2024: Thomas si riavvicina a Douglas?

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con la puntata del giorno di Beautiful, in data 21 giugno 2024. Tra le annesse anticipazioni, in particolare, si scopre che Thomas è ora più che mai certo di essere nel momento di congiuntura favorevole per poter tornare a frequentare Douglas. Tra padre e figlio potrebbe infatti arrivare un insperato riavvicinamento: lo stilista é infatti ora convinto che, grazie al fatto che il bambino è stato dato in affido temporaneo a sua sorella Steffy, potrà riprendere la frequentazione di Douglas e riallacciare i rapporti con lui.

Anticipazioni Beautiful, puntate 21 e 22 giugno 2024/ Douglas si trasferisce da Steffy, Hope è disperata

Un riavvicinamento che potrebbe avvenire in maniera libera e senza reticenza alcuna; il bambino è ora in affido a casa di zia Steffy e di Finn e, per questo, Thomas ha più probabilità di rivedere il bambino senza la stretta sorveglianza di Hope e Liam, a loro volta disperati per la scelta del piccolo.

Anticipazioni Beautiful: un trasferimento é in cantiere tra le trame della soap

Ma non solo. Tra le curiosità e le anticipazioni inaspettate del nuovo e atteso appuntamento con Beautiful, previsto in TV in chiaro su Canale 5 e in streaming sul sito di Mediaset Infinity, per Hope e Liam è arrivato il momento di portare Douglas dalla zia Steffy per avviare il trasferimento. Nel frattempo, la giovane Logan vede coprire un ruolo protagonista piuttosto difficile nel mezzo della separazione dal figlio: non a caso la donna diventa artefice di una scelta inaspettata per certi versi.

Anticipazioni Beautiful, puntate 18 e 19 giugno 2024/ Finn destabilizzato dalla scelta di Douglas

Tra le trame della nuova puntata di Beautiful, nel nuovo appuntamento di oggi pomeriggio, Hope Logan invita Steffy a prendersi cura del bambino nel mezzo di un distacco piuttosto sofferto: la donna sarà all’altezza di tale responsabilità, quella di un affido temporaneo che la vedrà prendersi cura di Douglas e accompagnarlo nella sua crescita?











© RIPRODUZIONE RISERVATA