Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 marzo: Zende respinge Zoe

Nella puntata della soap opera “Beautiful” in onda oggi, lunedì 21 marzo, Zende è categorico nel dire a Zoe che una eventuale relazione fra loro è impossibile visto che lui tiene molto all’amicizia con Carter e non vorrebbe mai fare nulla per ferirlo. Liam capisce l’atteggiamento ostile di Finn ma prova a spiegargli che non ha in mente di portargli via Steffy e avere una relazione con lei. Il medico ribadisce che, se il bambino dovesse essere il suo, lo Spencer dovrebbe iniziare a farsi da parte e lasciare che la Forrester si rifaccia una vita accanto a lui, senza provare ad approfittare della sua vulnerabilità. Negli uffici della Forrester, Steffy dice a Hope le stesse cose, ossia la rassicura sul fatto di non volerle portare via il marito. Poi aggiunge che spera che il bambino che aspetta sia di Finn ma solo facendo il test di paternità si potrà davvero capire di chi è il figlio e poi finalmente ritornare alla normalità, soprattutto se si confermerà che è il medico il padre del nascituro.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Hope affronta Steffy perché non vuole che ancora una volta la sua sorellastra passi per la vittima, sempre sfortunata nella vita. Così le intima di raccontarle che cosa è successo quella sera con Liam, anche se la Forrester ha già ribadito che Hope sa tutto, visto che il marito ha provveduto ad aggiornarla sull’errore che ha commesso. La Logan, però, non ci sta e ribatte che sicuramente Liam non ha aperto la porta ed é caduto improvvisamente fra le sue braccia. Se davvero aveva provato a dissuadere Liam dal credere che sua moglie avesse potuto tradirlo, allora come mai lo ha fatto bere cosí tanto, sapendo benissimo quali potevano essere le conseguenze? La verità è che Steffy ha deliberatamente sabotato il suo matrimonio perché ha sempre voluto riprendersi lo Spencer e quella sera è stata per lei un’occasione troppo ghiotta per non poterla sfruttare. Anche Liam ha i suoi problemi nella casa sulla spiaggia, visto che Finn lo incalza e ha intenzione di sbattergli in faccia tutto quello che pensa di lui e del suo atteggiamento nei confronti di Hope e Steffy.

Lo Spencer prova a dirgli che non c’è nessuna relazione clandestina fra lui e Steffy ma quelli che è accaduto è stato un tremendo errore. Il giudizio di Finn, però, è molto più netto: Liam non ha pensato neanche per un momento di affrontare subito Thomas oppure di tornare a casa a verificare la presenza di Hope ma é corso subito fra le braccia di Steffy. La verità é che lo Spencer é un uomo egoista ed egocentrico, che quando ha pensato di essere stato tradito non ha esitato a esercitare il suo fascino sulla sua ex moglie per sentirsi ancora forte. Zoe fa in modo di restare da sola con Zende in un ufficio defilato e prova a flirtare con lui. Quando lo stilista le fa capire con molto tatto che non è il caso, la modella decide di dichiararsi. Prima gli racconta che Carter vuole fissare una data vicina per il loro matrimonio, poi gli confessa che non se la sente perché sta avendo mille dubbi. In particolare ripensa spesso al giorno in cui si sono incontrati e alla scintilla che ha sentito quel giorno, una sensazione indescrivibile. Poi gli chiede se sta facendo tutto da sola oppure se anche lui ha sentito la stessa cosa ma soprattutto se, come lei, si chiede spesso come potrebbe essere stare insieme. Zende è senza parole e ha solo la forza di balbettare che lei è fidanzata e inoltre Carter è un suo caro amico, tuttavia la Buckingham non sembra preoccuparsi di tale particolare e vuole avere la certezza di piacere allo stilista.

