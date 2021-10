Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 ottobre: Liam se la prende con il dottor Finn

Beautiful, anticipazioni puntata 21 ottobre

Nella puntata di oggi, giovedì 21 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Liam chiama il dott. Finn e gli chiede di raggiungerlo a casa perché lui è Hope vogliono metterlo al corrente di quello che sta facendo Steffy a sua insaputa. Durante l’incontro Liam non perde l’occasione di fargli notare che se non avesse mischiato l’aspetto professionale con quello privato, forse si sarebbe accorto che la ragazza prendeva pillole di nascosto. Il medico sembra molto mortificato per quanto accaduto. Ridge intanto cerca di capire come abbia fatto Steffy a procurarsi le pillole e vorrebbe convincerla a farsi aiutare da uno specialista. La ragazza giura al padre che non lo perdonerà mai per non essere stata al suo fianco in questa situazione.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” con l’arrivo di Ridge a casa di Brooke, Steffy pensa di avere qualcuno dalla sua parte che possa aiutarla a riportare la bambina a casa. Inizialmente il padre non capisce che cosa stia accadendo, anche perché la ragazza sostiene di essere fuori di sé perché Liam ha rapito la bambina e il padre crede alla sua buona fede, soprattutto quando dice di non assumere più antidolorifici. A questo punto Liam è costretto a raccontare la verità e cioè di aver trovato la ragazza completamente svenuta e di aver dovuto faticare non poco per farla svegliare. Quando finalmente Steffy ha ripreso conoscenza, farfugliava e poi Liam ha trovato le pillole. È stato costretto a portare via Kelly. Ridge, avendo ben chiara la situazione, chiede alla figlia come abbia fatto a procurarsi i farmaci visto che il suo medico non gliene ha prescritti più e a quel punto la ragazza crolla. Ammette di sentire molto dolore per l’incidente, tanto da non riuscire a fare nulla, ma soprattutto è lacerata nell’animo. Soffre perché ha perso Phoebe (Beth) e poi anche Liam e la vita che voleva trascorrere con lui. Per tutti questi motivi odia le Logan che hanno saputo solo distruggere la vita delle Forrester e portare loro via tutto.

Dopo essersi scusato nuovamente con Zoe, Thomas dice alla modella che vorrebbe con lei un nuovo inizio visto che, se era arrivato a chiederle di sposarlo, è certamente perché provava dei sentimenti molto profondi nei suoi confronti. La Buckingham è in imbarazzo perché da un lato lo stilista non le è indifferente ma dall’altro vorrebbe mantenere il loro rapporto esclusivamente sul piano professionale. Thomas si sfoga e racconta dei problemi che la sorella Steffy.

