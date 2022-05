Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 maggio: Liam torna casa di Bill, Brooke…

Beautiful, anticipazioni puntata 23 maggio

Nella puntata di oggi, lunedì 23 maggio, di Beautiful Hope ha chiesto a Liam di lasciare lo chalet per qualche settimana: la Logan vuole separarsi dal marito per riflettere e capire che cosa desidera veramente e che cosa è disposta a sopportare. Liam non può fare altro che assecondare questa richiesta. Sia Brooke, Ridge e Thomas che Bill, Wyatt e Flo fanno separatamente delle ipotesi su come stia procedendo la conversazione fra i due. Mentre Ridge e Brooke sembrano essere positivi e immaginano che la riconciliazione sia davvero vicina, Bill è quello forse più negativo perché ha vissuto sulla propria pelle l’aver commesso uno sbaglio e aver perso la donna che ama, anche nel suo caso una Logan che non ha voluto perdonare. Liam infatti torna a casa del padre Bill.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 maggio: Ridge chiede certezze a Thomas

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Brooke prova a convincere Hope che per il suo matrimonio c’è ancora una speranza. Il fatto che Steffy non aspetti un figlio da Liam in realtà cambia molto le cose perché vuol dire che il legame che c’era fra gli ex coniugi si è spezzato. Ora si può provare a perdonare e andare avanti perché gli errori possono commetterli tutti ma se c’è un vero sentimento allora è possibile imparare da questi errori e provare a rendere il rapporto ancora più forte. Sulla scia di queste parole, Hope chiama a telefono Liam e lo prega di tornare a casa perché vuole parlargli. Quando l’uomo arriva, Hope gli spiega che lo ama moltissimo ma, da quando lui l’ha tradita con Steffy, si è resa conto che qualcosa si è rotto, che ci sono dei problemi, e per questo motivo non è possibile andare avanti, non è giusto nei confronti di nessuno dei due. È dunque arrivato il momento di voltare pagina e cercare di capire che cosa riserverà il futuro a loro due e in generale al loro matrimonio e alla famiglia. Lo Spencer, però, non riesce a capire se si tratta di un discorso di rottura oppure se Hope intende dare alla loro coppia un’ulteriore possibilità.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 maggio: Liam chiede a Hope una seconda chance

Ridge prova ad indagare ancora per scoprire se effettivamente Thomas è riuscito a guarire dalla sua ossessione nei confronti di Hope oppure se spera ancora, in qualche modo, di riuscire a conquistare il cuore della ragazza. Il figlio in un primo momento gli risponde che ha ormai solo due obiettivi in mente, cioè crescere nel modo migliore Douglas, anche con l’aiuto di Hope, e lavorare con profitto alla collezione Hope For The Future. Il padre gli fa notare che in entrambi i casi, però, la ragazza è direttamente coinvolta. A quel punto Thomas non può fare altro che ammettere di essere ancora innamorato di lei ma in un modo diverso rispetto a prima: se lei decidesse improvvisamente che vuole stare con lui e formare una famiglia insieme, Thomas ne sarebbe ovviamente felicissimo ma non ha intenzione di fare altro per compromettere la felicità della ragazza perché il sentimento che prova nei suoi confronti è sincero e desidera solo la sua serenità. Negli uffici della Spencer, Bill è in trepidante attesa perché Liam è fuggito all’improvviso per raggiungere la moglie che gli ha chiesto di parlare e ora il padre vorrebbe sapere come stanno andando le cose fra di loro. Bill viene raggiunto da Wyatt e Flo e ai due ragazzi confessa di essere molto preoccupato per le sorti del matrimonio del fratello.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 maggio: Steffy si libera del passato con Liam

© RIPRODUZIONE RISERVATA