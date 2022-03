Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 marzo: Summer indaga su Sally Spectra

Beautiful, anticipazioni puntata 23 marzo

Le anticipazioni della puntata di “Beautiful” di oggi, mercoledì 23 marzo 2022, ci rivelano che Summer Newman vuole informazioni sulla vita di Sally Spectra e chiede a Wyatt se è a conoscenza del motivo che ha spinto la stilista a lasciare Los Angeles per trasferirsi nel Wisconsin. Lo Spencer non ha nessuna intenzione di screditare la sua ex raccontando gli errori che ha commesso in passato. Chi invece non vede l’ora di svuotare il sacco è Flo, che coglie l’opportunità di entrare in confidenza con Summer per raccontare i retroscena che riguardano Sally. Steffy dopo essersi pentita per quanto è accaduto con Liam, dice apertamente a Finn di essere innamorata di lui e di desiderare che il bimbo sia suo. Il medico tuttavia non si sente rincuorato e chiede alla sua fidanzata quali sia l’entità dei suoi sentimenti per il figlio di Bill, ma soprattutto se il padre del bambino fosse Liam, potrebbe riaccendersi l’amore tra i due ex?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful“ le parole di Steffy non sembrano convincere Hope che chiede alla rivale cosa le suggerisce l’istinto: chi è il padre del suo bimbo Liam o Finn? La Forester replica che lo saprà con il test di paternità, ma spera che sia di Finn, se così fosse la situazione sarebbe meno complicata. Hope non crede alla stilista, la sua storia sentimentale con il medico è iniziata da poco tempo, mentre sono anni che cerca di costruire una salda relazione con il figlio di Bill. Liam non riesce a reggere l’affronto con Finn che lo accusa di non essersi interessato al male che avrebbe causato a Hope e Steffy con il suo gesto sconsiderato. Lo Spencer non cerca di giustificare il suo comportamento, quando pensa a quello che è successo quella sera, sarebbe dovuto entrare nella stanza e aggredire Thomas ordinandogli di togliere le mani di dosso alla moglie, ma non lo ha fatto è rimasto impietrito e non si è nemmeno accorto che il suo rivale stava baciando un manichino. Bastava intervenire per rendersi conto dell’errore che stava facendo, una volta scoperta la verità sarebbe tornato a casa da Hope come se non fosse accaduto niente, invece accecato dalla gelosia ha trovato rifugio tra le braccia di Steffy. Non era sua intenzione finire al letto con la ex moglie. Finn come Hope non crede alla versione di Liam e se la Logan ha dei dubbi sulla buona fede di Steffy, altrettanto Finn nutre delle incertezze nei riguardi di Liam.

Liam voleva solo confidare il suo malessere a Steffy e trovare una parola di conforto, ma Finn la pensa diversamente, sarebbe andato dalla sua fidanzata con lo scopo di farsi leccare le ferite, quando invece sarebbe stato più logico andare a casa senza trascinare Steffy nel suo vortice di menzogne. Liam è disperato non riesce a far capire al medico che non era sua intenzione andare al letto con la Forrester, Finn è furioso, non sarebbe successo nulla se solo Liam non avesse coinvolto la donna in questa storia, probabilmente gli serviva in quel momento una psicologa e poco gli importava di rovinare la sua vita e quella della ex moglie. Lo Spencer è convinto che se in questo momento potesse tornare indietro, Finn porterebbe avanti la sua storia con Steffy e lui avrebbe una famiglia con le basi solide. Invece adesso tutto dipende da un test di paternità che potrebbe distruggere i fragili equilibri delle due coppie. Hope è stata chiara con il marito se il bambino fosse il suo, non ci sarebbe nessuna possibilità di tornare insieme. Bill e Wyatt incontrano Summer Newman per una collaborazione di lavoro tra la Spencer Publications e la J.V.C., ma la visita della donna ha un secondo fine, capire cosa abbia spinto Sally Spectra a lasciare Los Angeles per trasferirsi a Genoa City, in fondo si stava facendo un nome come stilista.

