Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 novembre: Zoe e Zende continuano a flirtare

Beautiful, anticipazioni puntata 24 novembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 24 novembre, della soap opera statunitense “Beautiful” Zoe indossa uno dei modelli di Zende con la scusa di fargli vedere come cade indossato ma le sue intenzioni sono assolutamente altre. La modella, infatti, vuole a tutti i costi sedurre lo stilista ma questa volta il nipote di Eric non si tira indietro e comincia a flirtare a sua volta. Hope è stata molto dura con Liam e gli dice che la situazione è ormai inaccettabile visto che non può tollerare che suo marito sia geloso della sua ex moglie e lo manifesti in modo così aperto. Lo Spencer, quindi, si ferma a riflettere sui veri motivi che lo hanno spinto a provare questa antipatia nei confronti del medico e si rende conto di aver esagerato e di essere stato troppo invasivo nella vita di Steffy. Così torna a casa sua con l’intenzione di chiedere scusa sia a lei che a Finn ma quando arriva i due, che sono ancora insieme e si stanno baciando, non prendono bene la sua presenza.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Zende chiede scusa a Hope per aver fatto così tante domande sul rapporto tra Liam e Steffy. La Logan ne approfitta per cambiare discorso e dirgli che i suoi disegni sono molto buoni e che, una volta effettuate le piccole modifiche che aveva proposto, è possibile mandarle direttamente in produzione. Thomas vorrebbe ancora lavorare con Hope, ma la Logan non vuole tornare a lavorare con lui visto quanto successo nel passato. Thomas esce dall’ufficio e gli cade il cellulare dalle mani: quando si china per raccoglierlo, sbatte la testa. Sembra un banale incidente ma così non si rivelerà. Zoe lo incontra subito dopo e lo vede abbastanza confuso ma ha poco tempo per soffermarsi perché Zende e Hope la aspettano e la modella non perde occasione per flirtare nuovamente con lo stilista.

Liam, anche davanti a Finn, non nasconde il fatto che non si fidi di lui e che non desidera che frequenti Steffy. È la stessa Forrester però che lo tranquillizza dicendogli che non frequenterebbe mai una persona che possa essere una presenza nociva per sua figlia. Poi gli ribadisce che non si lascerà influenzare da lui per quanto riguarda la scelta del partner e soprattutto che non ha intenzione di smettere di vedere il medico. Quando Liam va via, Finn le dice di essersi davvero emozionato nel sentir pronunciare quelle frasi e che spera che la loro relazione possa durare il più a lungo possibile, visto che lui ha sempre sognato di avere una famiglia con tanti figli. In risposta Steffy lo bacia appassionatamente. Quando lo Spencer raggiunge la moglie alla Forrester, si inizia immediatamente a lamentare della costante presenza del medico a casa della ragazza ma a quel punto Hope non ha più intenzione di tacere e sopportare. Gli dice quindi che dovrebbe seriamente riflettere sui motivi che lo spingono ad essere così chiuso nei confronti di una possibile relazione di Steffy con un altro uomo e gli dice chiaramente che pensa che sia la gelosia a spingerlo, visto che è la prima volta che la ragazza ha un altro uomo da quando il loro matrimonio è terminato. Liam sembra molto colpito da questa accusa.

