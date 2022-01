Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 gennaio: Brooke resa dei conti

Beautiful, anticipazioni puntata 25 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 25 gennaio, Brooke non riesce a nascondere la verità a suo marito e gli dice che teme ancora che il figlio possa rappresentare un pericolo per Hope. Intanto proprio la moglie di Liam riesce in qualche modo a tranquillizzare Thomas il quale si rende conto di avere qualcosa che non va. La sua prima preoccupazione, però, è quella di convincere la ragazza di non essere impazzito ma lo sforzo che fa per riuscire a dimostrare di essere padrone di se stesso, lo fanno svenire. A quel punto Hope, molto preoccupata, chiama subito Finn per avere un aiuto e poi contatta il 911. Intanto, però, Liam sta arrivando a casa di Thomas per avere un confronto con lo stilista, non immaginando quello che sta accadendo e soprattutto quello che è veramente successo la sera del famoso bacio.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ora riprendiamo dove eravamo rimasti in Beautiful. Liam e Steffy discutono della notte che hanno trascorso insieme ed entrambi sono concordi nel dirsi assolutamente non pentiti di aver dato spazio ai propri sentimenti ma che si è trattato solo di un episodio che non si deve ripetere perché nessuno dei due vuole essere quel tipo di persona che tradisce il proprio partner. In particolare, Steffy non riesce a credere davvero che Hope possa aver tradito Liam e gli dice chiaramente che lui ha sbagliato ad andarsene via prima di scoprire quale sia stata la reazione della moglie, che magari può aver poi respinto Thomas dicendogli che non c’era spazio per lui nella sua vita. Liam è titubante e sembra poco convinto di questa spiegazione, per cui quando Steffy lo invita ad andare a casa da Hope per chiederle maggiori spiegazioni, anche perché probabilmente la moglie non scoprirà mai della notte che hanno trascorso insieme, lo Spencer decide di fare altro e le dice che sta per raggiungere casa di Thomas per chiedere a lui come stiano in realtà le cose e quali siano le sue intenzioni con Hope.

Intanto nella soap Beautiful la Logan è andata a casa di Thomas perché è rimasta molto colpita dalle parole di Finn in quale sembrava davvero preoccupato per il colpo che il Forrester aveva subito alla testa qualche giorno prima. Trova lo stilista in preda alle allucinazioni che urla contro il manichino dicendo che è malvagio e che lo vuole spingere a eliminare Liam per fare Hope di nuovo sua. La Logan non riesce a comprendere bene che cosa stia dicendo il ragazzo ma resta davvero spaventata nel sentirgli ammettere che più di una volta lo ha baciato. Capendo che c’è qualcosa nel comportamento dello stilista che indica chiaramente che non è in sé, Hope prova a rassicurarlo sul fatto che si tratta solo di una bambola e che quindi non può fargli alcun male ma non sembra sortire l’effetto desiderato. Negli uffici della Forrester, Ridge e Brooke parlano della fortuna che hanno avuto nel riuscire a sventare i tentativi di Quinn di rovinare la loro relazione e si promettono nuovamente di non farsi più dividere da nessuno. Ridge chiede nuovamente scusa alla moglie per non aver ascoltato i suoi campanelli di allarme su Thomas e di aver lasciato che i tranelli del figlio rovinassero il loro rapporto, ma la donna gli risponde che ormai il ragazzo sembra sulla buona strada per guarire e che proprio per questo motivo pensa che sarebbe una buona idea provare a cercargli una ragazza con la quale uscire, visto che di certo non gli fa bene restare sempre da solo a casa. Ridge sembra d’accordo con lei e in effetti è proprio quello che anche lui ha consigliato al figlio.

