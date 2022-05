Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 maggio: Flo diventa una Logan, Wyatt…

Beautiful, anticipazioni puntata 25 maggio

Nella puntata di Beautiful in onda oggi, mercoledì 25 maggio, Flo è stupita ma molto felice della proposta fatta dalle zie, vorrebbe accettare ma teme che la madre possa essere dispiaciuta se lei dovesse decidere di cambiare cognome. Interviene però Shauna che rassicura subito la figlia e la sprona ad entrare a far parte ufficialmente della famiglia di suo padre. Il fatto di abbandonare il cognome materno non è visto da Shauna come una mancanza di rispetto nei suoi confronti ma capisce che è la naturale evoluzione del percorso di vita della figlia. A quel punto, rassicurata dalla mamma, Flo accetta fra le lacrime la proposta delle Logan. Intanto Wyatt spiega al fratello di essere ormai certo di voler trascorrere tutto il resto della sua vita con Flo e per questo si è deciso a chiedere la sua mano, anche se già vivono insieme e si considerano una famiglia. L’idea del ragazzo, quindi, è quella di farle una sorpresa questa sera stessa, organizzandole una romantica cena a casa.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 maggio: Flo assume il cognome delle Logan?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Beautiful Liam si sfoga con Wyatt e spiega al fratello che Hope gli ha chiesto un periodo di riflessione, per capire quali sono davvero i suoi desideri ma soprattutto se riesce a perdonare il tradimento con Steffy. Poi il ragazzo aggiunge che in questo momento ha bisogno di distrarsi anche lui e per questo motivo chiede a Wyatt come vanno le cose e quali novità ha. Il fratello minore di Liam è sensibilmente emozionato ma non vuole aprirsi completamente perché teme che la sua felicità possa far soffrire ancora di più il ragazzo, ma Liam lo rassicura dicendogli che vedere che l’amore trionfa sempre è solo una cosa meravigliosa. Così alla fine Wyatt si apre e gli racconta di aver capito nel corso del tempo che Flo è la cosa più bella che gli sia capitata e che qualsiasi cosa nella vita gli sembra più facile e leggera da quando ha lei al suo fianco. Ha anche compreso che quella sensazione di mancanza che sentiva sempre negli anni in cui Flo era uscita dalla sua vita in realtà era legata proprio alla sua mancanza, quindi ha deciso che non vuole trovarsi mai più in una situazione del genere. Poi prende dalla tasca un astuccio e fa vedere al fratello il bellissimo anello di fidanzamento che ha deciso di regalare a Flo per chiederle di sposarlo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 maggio: Liam torna casa di Bill, Brooke...

Brooke racconta a Katie e Donna delle novità di Hope: la figlia ha deciso di prendersi del tempo lontana da Liam per riuscire a capire quali siano i suoi sentimenti nei confronti del marito, così da provare a rimettere in piedi il loro matrimonio. Katie parla di come le Logan sono in grado di accogliere e perdonare, di includere e fare squadra fra di loro, proteggendosi l’una con l’altra, poi propone alle sorelle di chiamare Flo per comunicare le novità che hanno in mente. Visto che Brooke e Donna danno il loro benestare, Katie la chiama e scopre che la nipote è con la madre, quindi la più piccola delle Logan invita entrambe nell’ufficio di Ridge. Una volta arrivate, Shauna ringrazia le tre sorelle perché ha apprezzato molto il fatto che abbiano offerto un lavoro alla figlia e l’hanno riammessa in famiglia ma Katie ha in serbo una sorpresa ancora più grande. La zia, infatti, comunica alla nipote di aver parlato con le sorelle e di avere intenzione di chiederle se ha piacere a farsi riconoscere ufficialmente come figlia di Storm, iniziando a portare il cognome delle Logan. A tal proposito le mostra anche dei documenti ufficiali che hanno chiesto a Carter di redigere. Flo e la madre sono senza parole e non sanno cosa rispondere a proposito.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 maggio: Ridge chiede certezze a Thomas

© RIPRODUZIONE RISERVATA