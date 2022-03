Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 marzo: Hope si confida con Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 25 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 25 marzo, della soap opera “Beautiful” Thomas pensa di approfittare ancora una volta della situazione di difficoltà nella quale si trovano Hope e Liam, anche perché la ragazza ha deciso di confidarsi con lui, ancora sconvolta per tutto quello che è accaduto. Negli uffici della Spencer, Wyatt e Flo incontrano il fratello del ragazzo e si rendono immediatamente conto che sembra molto turbato. Liam racconta al fratello il disastro che ha combinato con Steffy e Hope. Wyatt non capiscono come abbia potuto finire in una situazione così disastrosa. Steffy spera che Finn possa perdonarla e gli ribadisce che non fa altro che pregare affinché il figlio che aspetta sia davvero suo e non di Liam, perché così tutto potrebbe rientrare nella normalità.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Flo e Summer si incontrano negli uffici della Spencer Publications e la Newman è molto interessata quando scopre che la Fulton è la nuova fidanzata di Wyatt. In realtà la ragazza è soprattutto intenzionata a saperne di più su Sally Spectra e sui motivi per i quali è andata via. Flo in parte non capisce così tanto interesse da parte sua, anche se vagamente ricorda delle rivalità della sua famiglia con la Spectra, ma sente comunque il bisogno di raccontarle tutto quello che Sally ha fatto sia a lei che a Waytt e per questo motivo si dice disposta a darle delle informazioni molto importanti. Le due, però, decidono che è meglio non parlarne lì e così si danno appuntamento più tardi al Bikini. Negli uffici della Forrester, invece, Finn sta cercando di capire se Steffy è sincera quando dice di amarlo oppure se lui è solo un ripiego perché non può avere Liam. L’accusa di aver fatto una scelta precisa quella famosa sera: quando il suo ex marito era certo che ormai il suo matrimonio con Hope fosse finito, lei si è gettata fra la sue braccia nella speranza che quella notte potesse essere il preludio di una nuova vita, di nuovo insieme.

Steffy nega tutto e gli spiega che passerà il resto della sua vita a tentare di farsi perdonare. Accetta anche l’ultimatum di Finn il quale le dice che, nel caso in cui il bambino che aspetta fosse il suo, Liam si dovrà comportare di conseguenze e stare più al suo posto. Inoltre assicura al compagno che quello che prova nei suoi confronti è vero amore e non si tratta di gratitudine perché il medico è sempre al suo fianco. La conversazione fra i due viene interrotta dall’arrivo di Thomas che si rende conto che c’è qualcosa che non va e chiede spiegazioni. Nessuno dei due, però, è disposto a dirgli niente e così lo stilista va via dicendo che vuole chiedere a Hope se può tenere Douglas per quella sera. Quando arriva a casa di Brooke e Ridge si rende conto che anche Liam e Hope stanno avendo una conversazione abbastanza dura e difficile e percepisce distintamente lo Spencer che chiede perdono alla moglie perché non avrebbe mai dovuto credere ad un suo possibile tradimento visto che è la donna più amorevole e fedele sulla faccia della terra. Thomas sente anche la Logan che risponde di non dubitare dell’amore di suo marito e dell’affetto che ha nei confronti della loro famiglia ma di non essere sicura di riuscire a perdonare quello che è successo, soprattutto perché continua a immaginarlo fra le braccia di un’altra donna. Per questo ha bisogno di tempo ma non sa se anche così riuscirà a dimenticare e riprendere la loro vita insieme.

