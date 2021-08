Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 agosto: Brooke respinge Ridge?

Beautiful, dove eravamo rimasti?

Nella soap Beautiful Brooke é da sola a casa e ripensa a tutti i bei momenti che ha vissuto con Ridge quando dalla porta di ingresso entra proprio lui. L’uomo le spiega che ha saputo da Eric che hanno parlato della situazione ed é grato al padre di essere dalla loro parte. Così ha deciso che farà di tutto per riconquistare il suo amore e la sua fiducia perché non c’é altra donna al mondo con la quale desidera stare. Poi le mostra i documenti di annullamento delle nozze con Shauna che ha chiesto a Carter di preparare. Brooke prova a dirgli che non vuole parlare di questo perché è tutto troppo doloroso per lui e che vuole solo restare da sola ma lo stilista non é intenzionato ad esaudire la sua richiesta: vuole lottare per loro e pensa che il primo è più giusto passo é proprio quello di far ritornare ogni cosa al suo posto, iniziando con il chiudere l’errore con la Fulton. A queste parole la Logan sbotta, urlandogli che la cosa che l’ha ferita di più é proprio la velocità con la quale ha depositato i documenti del divorzio per poi non attendere neanche 24 ore per sposarsi con un’altra donna, una dalla quale Brooke non aveva fatto altro che metterlo in guardia.

Beautiful anticipazioni 25 agosto 2021/ Ridge-Shauna: chiesto annullamento nozze?

Sempre nelle scorse puntate Beautiful Ignorando che Ridge voglia chiedere il divorzio, Quinn continua a festeggiare perché pensa che Brooke sia finalmente uscita di scena e tenta in tutti i modi di convincere Shauna a non sentirsi in colpa per il loro piccolo inganno: non ha manipolato Ridge ma lo ha solo aiutato a fare un passo che altrimenti avrebbe fatto solo dopo ancora molto altro tempo. La Fulton, però, ha la sensazione che sia Eric che Ridge la stiano evitando e questo la preoccupa: é felice per essere la moglie di un Forrester ma sa che tutto questo é costruito su una bugia. Thomas é convinto che i forti dolori provati dalla sorella siano legati solo in parte all’incidente ma che soprattutto derivino dalla sofferenza che lei sta cercando di metabolizzare per la fine del suo matrimonio con Liam. Steffy si innervosisce molto a queste parole, vorrebbe solo andare avanti con la sua vita e dimenticare lo Spencer: questa agitazione le scatenano altri dolori che la fanno urlare. Il fratello vorrebbe quindi chiamare il suo medico per farle prescrivere immediatamente degli altri antidolorifici per superare la crisi ma Steffy gli spiega che sicuramente Finn non acconsentirá a tale richiesta. Poiché però Thomas é sempre più insistente, alla fine decide di chiamare personalmente, ma solo per zittire lui perché é decisa a sopportare il dolore senza alcun aiuto esterno.

Beautiful anticipazioni 24 Agosto 2021/ Ridge chiede a Brooke di sposarlo

Anticipazioni Beautiful 26 agosto: Ridge convincerà Brooke?

Secondo le anticipazioni di Beautiful di giovedì 26 agosto, Ridge prova disperatamente a convincere Brooke che il matrimonio con Shauna non é stato veramente desiderato e che l’unica donna che ama é proprio lei perché la Logan si sente profondamente ferita e crede che i sentimenti dello stilista non siano così profondi come giura. Steffy, dietro le insistenze del fratello, chiama il Dott. Finn e gli chiede degli antidolorifici più pesanti. Dall’altra parte del telefono, un imbarazzato medico le risponde di non poter acconsentire a questa richiesta perché il protocollo non lo prevede. Tuttavia l’interesse che prova nei confronti della ragazza lo fa vacillare. Shauna racconta finalmente a sua figlia Flo di aver sposato Ridge Forrester e la ragazza resta senza parole. Soprattutto qualcosa nel racconto della madre non le risulta chiaro, visto che la Fulton ha omesso di raccontare come sia riuscita a convincere lo stilista a mettere la parola fine al suo precedente matrimonio così in fretta.

LEGGI ANCHE:

Beautiful anticipazioni puntata 23 agosto 2021/ È tutto un piano diabolico di Quinn e Shauna?

© RIPRODUZIONE RISERVATA