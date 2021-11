Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 novembre: Liam geloso o diffidente?

Beautiful, anticipazioni puntata 26 novembre

Nella puntata di oggi, venerdì 26 novembre, della soap opera statunitense “Beautiful” Zoe ammette con Zende di non essere pronta a dire di sì a Carter perché non sa se andare a vivere con lui sia veramente quello che desidera. Lo stilista è combattuto fra il desiderio di poter avere la modella tutta per sé e il dispiacere per il suo amico. Liam è molto colpito dalla richiesta di Hope e dice di aver capito di essersi comportato in modo sbagliato, anche se ribadisce che i motivi che lo hanno spinto sono legati alla diffidenza e non alla gelosia. Tuttavia per la salvaguardia del suo matrimonio è disposto a fare il passo indietro chiesto da Hope e così decide di andare a casa di Steffy a chiedere scusa sia a lei che a Finn. I due, intanto, convinti di non essere più disturbati da nessuno, si baciano nuovamente con passione.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Zoe flirta con Zende e questa volta lo stilista non si tira indietro e ricambia le continue frecciate della modella. Entrambi dicono che sarà un piacere lavorare insieme e la Buckingham dice in modo sibillino che insieme faranno grandi cose. Quando lo stilista gli dice che il suo amico Carter è molto fortunato ad averla nella sua vita, Zoe racconta che l’avvocato le ha chiesto di andare a vivere insieme. Zende si meraviglia, poiché si tratta di un passo molto importante, e le chiede quale sia stata la sua risposta. Steffy dice chiaramente a Thomas e Finn che Liam non deve mettersi più fra lei e il medico. Il fratello, però, le ricorda che il fatto di condividere una figlia lo terrà per sempre nella sua vita e ovviamente manterrà alta la sua attenzione anche su Steffy. Finn prova a mettere ordine nelle sue idee, ricordando che Liam è sposato con Hope e quindi ha una nuova famiglia, ma Thomas si rabbuia molto a questa affermazione e risponde che nessuno meglio di lui sa questa cosa. La Forrester ammette di essere molto meravigliata e di stupirsi per il fatto che finalmente il fratello abbia accettato il matrimonio di Hope ma il ragazzo spiega che vuole andare avanti con la sua vita, tuffandosi nel lavoro. Così racconta di come abbia chiesto alla Logan di poter tornare a lavorare alla Hope For The Future, incontrando la sua indifferenza, visto che preferisce chiaramente i modelli di Zende. Quando restano da soli, Steffy ribadisce a Finn che con lui è molto felice e non vede l’ora di passare più tempo con lui, per scoprire dove questa storia li potrà portare.

Hope ripete a Liam che probabilmente non se ne rende neanche conto, ma sta cercando di controllare la vita di Steffy. Deve rendersi conto che la ragazza è in grado di prendere decisioni per se stessa, quindi non può più intromettersi nella sua vita in questo modo, anche perché è una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Proprio per questo motivo, in qualità di sua moglie, gli chiede di fare un passo indietro e di lasciare che Steffy viva la sua vita, così da poter essere liberi di vivere la loro. Liam si preoccupa che Hope sia arrabbiata ma la ragazza dice che non è gelosa perché è sicura del suo amore ma sia lei che Beth e Douglas hanno bisogno delle sue attenzioni, quindi deve lasciare andare via Steffy. Nel dire queste cose, però, la sua voce si inclina di pianto perché ammette che agli occhi di tutti sembra proprio che la sua diffidenza nei confronti di Finn sia dettato dalla gelosia e per questo motivo la Logan gli chiede nuovamente di fare una profonda riflessione sui motivi che lo spingono a comportarsi in questo modo e decidere di scegliere la sua attuale famiglia, lasciando a Steffy lo spazio per crearsene una sua.

