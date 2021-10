Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 ottobre: Brooke chiede a Ridge di non sposarsi!

Beautiful, anticipazioni puntata 28 ottobre

Nella puntata di oggi, giovedì 28 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Brooke è sconvolta per l’annuncio di Ridge e lo prega di ripensarci: lui non ama Shauna e se decidesse davvero di risposarla sarebbe per loro la fine del loro amore che è durato per tanti anni. Quinn comunica a Eric che il giorno dopo si terrà la cerimonia di celebrazione delle nozze di Ridge e Shauna e a celebrarla sarà Carter. Il Forrester è abbastanza infastidito perché spera ancora che il figlio possa rimettere insieme il suo rapporto con Brooke. Carter racconta a Zoe che il giorno dopo sarà impegnato a casa Forrester per celebrare le nuove nozze fra Ridge e Shauna, dopo quelle già fatte a Las Vegas. Confessa, però, alla modella di aver riscontrato alcune anomalie sulle modalità e nei contenuti dei messaggi che Ridge gli ha spedito la famosa notte per chiedergli di depositare i documenti del divorzio da Brooke.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Quinn torna alla carica con Ridge per convincerlo a celebrare le nozze fra lui e Shauna ma poiché l’uomo prende tempo, la Fuller fa una video-chiamata direttamente all’amica per coinvolgerla nel discorso. Shauna è molto imbarazzata per questo gesto e prega l’amica di non mettersi in mezzo. Il Forrester è colpito dalla comprensione della moglie e, anche se non la ama e non ricorda nulla di quella notte, decide di accontentarla e così le dice davanti a Quinn che la matrigna ha ragione e che più tardi si potranno vedere in ufficio per stabilire i dettagli di questa seconda cerimonia. Poi va via per raggiungere l’ufficio e la Fuller è al settimo cielo perché sa che sta per dare il colpo del definitivo ko alla sua eterna nemica Brooke. La Fulton, però, non è altrettanto raggiante perché sa benissimo che le nozze ci sono state esclusivamente perché lei e Quinn hanno tramato e utilizzato il cellulare di Ridge per dire a Carter di depositare la documentazione del divorzio. Per questo motivo Shauna vorrebbe confessargli tutta la verità, sperando di essere perdonata e di poter costruire con lui un rapporto d’amore basato sulla sincerità, però Quinn non è d’accordo e le fa presente che se non sposerà per la seconda volta Ridge potrebbe perderlo per sempre.

Ridge in ufficio incontra Brooke che gli chiede immediatamente notizie di Steffy. Nel raccontarle le novità sulla figlia e il suo ricovero, il Forrester si rende conto di come la donna ci sia sempre stata in tutti i momenti più importanti della sua vita, da quelli belli a quelli brutti. Brooke non perde occasione per ricordargli quanto ancora lo ami e si preoccupi per lui, anche se formalmente non sono più marito e moglie e a quel punto Ridge le dice di doverla aggiornare su una cosa proprio a proposito di Shauna. Per un attimo la Logan spera che l’uomo abbia finalmente ricordato cosa è accaduto la notte delle nozze e come possa essersi ritrovato sposato con Shauna, invece Ridge le deve dire altro. Anche se l’amerà per sempre e resterà la donna più importante della sua vita, comunque ha preso un impegno con un’altra e Shauna merita di essere felice. Proprio per tutti questi motivi a breve si terrà una nuova cerimonia di nozze, alla presenza delle famiglie e di tutti gli amici, così da dare alla Fulton la possibilità di avere un vero matrimonio.

